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南非油罐車爆炸 附近醫院屋頂坍塌增至18死

2022/12/27 16:35（12/27 16:44 更新）
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一輛載有液化石油氣的油罐車24日在波克斯堡一座橋下被卡住，導致外洩和爆炸。（路透社）
一輛載有液化石油氣的油罐車24日在波克斯堡一座橋下被卡住，導致外洩和爆炸。（路透社）
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（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）南非地方衛生當局今天表示，24日在第一大城約翰尼斯堡以東城市波克斯堡發生的油罐車爆炸，死亡人數已攀升到18人。

一輛載有液化石油氣（LPG）的油罐車24日在波克斯堡（Boksburg）一座橋下被卡住，導致外洩和爆炸，附近有坦波紀念醫院（Tambo Memorial Hospital）和民宅，最初造成10人死亡，並造成大範圍破壞。

地區衛生部門在聲明中說，後來又有8人因嚴重燒傷和傷勢而不治。

18名罹難者中有9人在附近的坦波紀念醫院工作，包括一名司機和8名護理師，爆炸炸毀醫院窗戶，造成屋頂坍塌。

當時在院內的24名病人和13名工作人員嚴重燒傷，被送往其他醫院救治。

當地衛生部門表示，爆炸估造成「距現場500公尺範圍內私人和公共基礎設施廣泛破壞」。

上傳社群媒體的影片顯示，油罐車疑似因為太高而無法從橋下通過，引發一團巨大的火球。

油罐車載有主要用於烹飪和瓦斯爐的6萬公升液化石油氣。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1111227

#坦波紀念醫院
#南非
#油罐車
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