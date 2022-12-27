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未能擊落越界北韓無人機 南韓軍方致歉

2022/12/27 18:45
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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓軍方今天為未能擊落越過共同邊界的5架北韓無人機而致歉。軍方先前因缺乏準備因應無人機入侵而遭到廣泛批評。

北韓無人機26日侵入南韓領空，促使南韓進行警告射擊，並部署戰鬥機和攻擊直升機準備加以擊落，其中一架無人機甚至飛到首爾附近。

南韓合同參謀本部發表聲明指出：「昨天，5架敵方無人機入侵南韓領空，我們軍方探測並且進行追蹤，但未能予以擊落，我們就此致歉。」

儘管南韓展開5個小時追蹤和擊落行動，但所有無人機似乎都已返回北韓。

合同參謀本部承認，雖然軍方可以對抗「構成真正威脅的攻擊無人機」，但他們探測和打擊小型間諜無人機的能力有其局限性。

合同參謀本部表示：「從結果來看，軍方準備不足，導致民眾非常憂心。」

南韓總統尹錫悅今天在龍山總統辦公室召開的國務會議上說，這件事表明軍方準備「非常不足」。

尹錫悅下令加快展開建置無人機部隊計畫，以對北韓重要軍事設施進行監視和偵察。這項計畫包括引進先進的隱形無人機。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1111227

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