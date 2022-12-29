中國疫情飆升 英國：入境旅客不恢復COVID-19篩檢

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國政府發言人今天表示，英國沒有對入境旅客恢復實施COVID-19篩檢的計畫。同時，越來越多國家已宣布對來自中國的旅客強制進行採檢。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，英國今天將考慮是否對來自中國的旅客實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，包括要求採檢。

路透社報導，政府發言人針對相關詢問答覆：「針對入境英國，沒有恢復採取COVID-19篩檢或額外規定的計畫。」

北京當局決定取消「清零」政策後，全國各地確診病例激增，包括義大利、美國在內數個國家本週已經宣布對來自中國的旅客強制採檢。

根據每日電訊報的報導，英國運輸部、內政部、衛生與社會關懷部的官員預計今天將決定是否應該加入其他國家行列，對來自中國旅客實施COVID-19限制措施。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人昨天曾表示，政府會持續監控全國病例，「我們將繼續確保必要的監控作為有到位」。

不過在被具體問到針對來自中國旅客的限制措施時，他回說：「那不是我們考慮的問題。」

2020年疫情剛爆發時，時任首相強生（Boris Johnson）處理這場公衛危機的手法曾遭詬病。相較於全球其他國家，英國當時對境外移入案例的檢疫和追蹤，以及祭出封城令的時間，動作都慢了半拍。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111229