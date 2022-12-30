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首頁 / 國際

美國爭議網紅Andrew Tate羅馬尼亞被捕 涉性侵及人口販運

2022/12/30 19:16（12/30 19:30 更新）
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羅馬尼亞檢方29日表示，美國爭議網紅、前職業自由搏擊手泰特（前中）已因涉嫌人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而遭到拘留。（路透社）
羅馬尼亞檢方29日表示，美國爭議網紅、前職業自由搏擊手泰特（前中）已因涉嫌人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而遭到拘留。（路透社）
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（中央社布加勒斯特29日綜合外電報導）羅馬尼亞檢方今天表示，美國爭議網紅、前職業自由搏擊手泰特已因涉嫌人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而遭到拘留。

路透社報導，也有英國國籍的安德魯．泰特（Andrew Tate）因發表仇女及仇恨言論，遭到諸多社群網站平台封殺。打擊組織犯罪部門檢察官率隊搜索泰特和他弟弟崔斯坦（Tristan Tate）位在羅馬尼亞首都布加勒斯特的房產後發表聲明指出，泰特兄弟跟另外兩位羅馬尼亞嫌犯將會遭到拘留24小時。

當局自從4月起就對泰特和崔斯坦展開刑事調查。兩人拒絕發表評論，但委任律師證實他們遭到拘留。

檢方指出：「這4位嫌犯…似乎已創建一個組織犯罪集團，其目的為招募、收容與剝削女性，強迫她們製作可在專門網站供付費收看的色情內容…他們會賺取大筆金錢。」

檢方表示，已經查出有6名女性遭到嫌犯性剝削。

泰特曾經表示，女人得為遭到性侵負部分責任，還說「女人就是男人的附屬品」。

他本週稍早還在推特上挑釁瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），吹噓自己收藏了33輛車，「碳排量奇大無比」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111230

#泰特
#崔斯坦
#羅馬尼亞
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