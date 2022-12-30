西班牙要求中國入境旅客 出示陰性或施打疫苗證明

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（中央社馬德里30日綜合外電報導）中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例持續攀升，西班牙衛生部長今天表示，西班牙各機場將開始檢查所有自中國入境的旅客，要求出示陰性證明或施打疫苗清單。

法新社報導，西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）在記者會中表示，自中國入境的旅客必須「出示檢測陰性證明…或是完整的施打疫苗清單」。

由於中國當局通報的確診病例數暴增，義大利28日開始對來自中國的旅客實施強制性採檢。義大利也敦促歐盟其他國家，對來自中國的入境旅客實施強制性採檢。

中國宣布解除COVID-19入境檢疫措施之後，許多欣喜的中國旅客開始搭機出遊，引發包括美國在內多國加強對由中國入境旅客採檢，以防新變異株。

然而，歐盟29日表示沒必要實施這類加強措施。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）表示，他們認為目前在歐盟範圍內對來自中國的旅客實施強制採檢「不合理」，稱「無論面對中國正在流行的變異株或後來取代它的變異株，歐盟/歐洲經濟區（EEA）民眾都具有較高免疫力。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111230