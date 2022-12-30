歐盟籲加強基因定序和廢水監測 防範中國新變異株

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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會負責衛生的執委凱瑞亞基德斯說，鑑於中國COVID-19病例激增，歐盟應考慮立即擴大病毒基因定序和包括機場在內的廢水監測，以檢測是否出現任何新變異株。

路透社報導，歐盟衛生與食安執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）致函歐盟27個成員國衛生部長表示，中國將在明年1月8日取消旅遊限制，歐盟各國應該「非常警惕」，因為中國非常缺乏可靠的流行病學和檢測數據。

在路透社看到的這封信中，凱瑞亞基德斯建議各國衛生部長「立即採取步驟」，評估他們目前對冠狀病毒基因組定序的做法。

她寫道，如果基因組定序的規模已經縮小，各國可能要考慮重新擴大規模。她也說，繼續或開始監測廢水也很重要，包括來自重要機場的廢水。

凱瑞亞基德斯寫道，如果出現新的變異株，歐盟要儘早發現，以便能夠迅速回應。

凱瑞亞基德斯的發信時間是12月29日，先前來自歐盟成員國、歐盟衛生機構和世界衛生組織的100多名代表才舉行線上會議，討論如何因應中國的疫情。

據歐盟消息人士透露，衛生專家預計下週舉行危機因應會議。

義大利已經敦促歐盟其他國家跟進義大利的做法，對來自中國的旅客採檢，但大多數歐盟成員國表示，他們認為沒有必要這樣做。凱瑞亞基德斯說，一些歐盟成員國已經提出一些措施，例如對旅客隨機抽檢。

西班牙今天說，將與其他國家一起制定新的管制措施，要求來自中國的旅客必須檢測呈陰性反應或證明他們已經完全接種疫苗。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）則說，目前不建議對來自中國的旅客實施採檢。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111230