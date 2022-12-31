美愛達荷州大學4死砍殺案 28歲男性凶嫌落網

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國愛達荷州一所小型大學4名學生11月遭亂刀殺害，負責調查此案的警方今天表示，一名男性涉案凶嫌已經落網。

這起發生在11月中旬的殘暴殺戮事件撼動原本平靜的愛州大學城莫斯科（Moscow），是當地多年來的第一起謀殺案，居民紛紛當起鍵盤偵探協助辦案。

法新社報導，警方表示，遇害的21歲學生龔薩福（Kaylee Goncalves）、摩根（Madison Mogen）與20歲的凱諾德（Xana Kernodle）及她的同年男友柴品（Ethan Chapin）據信是在睡夢中遭凶嫌亂刀砍殺。

驗屍結果顯示，部分受害者身上有防禦性傷痕，表示他們遭凶手襲擊時曾試圖保護自己。

這起凶殺案引發大規模搜捕行動，警方還呼籲大眾提供協助，同時也掀起業餘網路偵探熱潮，網友當起鍵盤柯南試圖拼湊調查人員公布的零星線索。

數以千計線索湧向美國西部的愛達荷州警方，不過愛州莫斯科市（Moscow）警察局長傅萊（James Fry）表示，案情已在4000公里外有所突破。

傅萊告訴記者：「昨晚賓夕法尼亞州警方、聯邦調查局（FBI）和警探在賓州歐布萊特斯維爾（Albrightsville）依謀殺逮捕令聯手逮捕28歲的柯伯格（Bryan Christopher Kohberger）。」

傅萊表示，柯伯格是華盛頓州立大學（Washington State University）研究生；華盛頓州立大學校園距離莫斯科不遠。

華盛頓州立大學網站檔案搜尋結果顯示，柯伯格曾是刑事司法和犯罪學系博士候選人。

傅萊指出：「受制於愛達荷州法律，在柯伯格於愛州初次出庭前，我們現在所能公布的資訊有限。」

柯伯格行凶動機目前並未對外公布，警方仍在搜尋凶器。

美國媒體報導指出，柯伯格是在雙親家中落網。

愛州拉塔郡（Latah County）檢察官湯普森（Bill Thompson）表示，柯伯格因涉嫌犯下4項一級謀殺罪和1項入室盜竊罪重罪遭到拘留，不得保釋。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111231