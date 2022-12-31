英王新年授勳名單 因應俄烏戰爭外交官員獲表揚

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世首份新年授勳名單今天公布，皇后合唱團吉他手布萊恩梅、歐洲女子足球錦標賽奪冠的英格蘭隊多名球員以及有助因應俄烏戰爭的外交官員等人獲得表揚。

路透社報導，4名英格蘭女子足球代表隊成員獲得殊榮，隊長威廉森（Leah Williamson）榮獲大英帝國官佐勳章（OBE）；隊友米德（Beth Mead）、布朗絲（Lucy Bronze）和懷特（Ellen White）則獲頒大英帝國員佐勳章（MBE）。

她們7月在歐洲女子足球錦標賽贏得冠軍，她們的荷蘭籍總教練韋吉曼（Sarina Wiegman）也在外籍人士表揚名單上，獲得大英帝國司令勳章（CBE）。

此外，皇后合唱團（Queen）元老吉他手布萊恩梅（Brian May）封為爵士。他20年前在白金漢宮（Buckingham Palace）慶祝女王登基50週年金禧（Golden Jubilee）紀念活動上演出，今年受邀在維多利亞女王紀念碑（Victoria Monument）為慶祝女王登基70週年白金禧（Platinum Jubilee）演唱會開場。

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）今年9月8日辭世，享耆壽96歲，她的長子查爾斯繼位成為英國國王查爾斯三世。英國今天公布的表揚名單是查爾斯三世登基後的首份新年授勳名單。

名單是由獨立委員會擬訂，然後經過首相和國王批准。

英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）和駐俄大使布羅納特（Deborah Bronnert）都因對外交政策的貢獻而獲封女爵士（Dame），其他參與英國因應俄羅斯入侵烏克蘭事務的官員也獲得表揚。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）主席夏瑪（Alok Sharma）、前公務員塞德威（Mark Sedwill）和史考勒（Tom Scholar）等人也都封爵。塞德威和史考勒先前分別在前首相強生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）政府擔任高階官員。

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各界多位女性獲封女爵士，包括2000年雪梨奧運女子七項全能金牌得主路易斯（Denise Lewis）、時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）、身為英國前幾大銀行首位女性執行長的國民西敏寺銀行（NatWest）執行長羅斯（Alison Rose），以及勞斯萊斯控股公司（Rolls-Royce Holdings）首位女性董事長弗魯（Anita Frew）。

美聯社報導說，以掛毯和陶瓷聞名的藝術家裴利（Grayson Perry）也封爵。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111231