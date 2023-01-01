傳Meta本月決定是否恢復川普臉書帳號

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國金融時報（Financial Times）今天披露，臉書母公司Meta Inc將宣布是否恢復前美國總統川普（Donald Trump）臉書和Instagram帳號。

Meta曾透露將在1月7日前決定是否恢復川普帳號。金融時報引述知情人士報導，這項決定預期將在本月稍晚宣布。

報導中引述知情人士指出，Meta因此成立一個工作小組，小組成員除內容政策團隊外，還包括公共政策和溝通小組人員。

Meta未立即回應路透社置評要求。

社群媒體推特（Twitter）新東家馬斯克（Elon Musk）進行線上民調後，在去年11月撤銷對川普的永久禁令。

然而，川普表示，他沒興趣重返推特。

川普在「共和黨猶太人聯盟」（Republican Jewish Coalition）年度領袖會議上被問到是否將重返推特，他透過視訊回答說：「我找不到任何理由（重返）。」

川普自2020年敗選後，一再攻擊選舉公正性，並於去年11月宣布2024年將再度出馬角逐總統大位，想讓共和黨內潛在的對手打消念頭。 （譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120101