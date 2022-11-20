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推特民調過半支持恢復帳號 川普：沒興趣

2022/11/20 11:47
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國前總統川普今天表示他沒有興趣重返推特（Twitter），即便這個社群媒體新老闆馬斯克發起的民調顯示，在差距不大情況下，多數民眾支持恢復川普先前遭停用的帳號。

法新社報導，推特去年初以川普煽動2021年1月6日的美國國會大廈暴動事件為由，停用他的帳號。

推特日均活躍用戶達2.37億，有1500多萬人投票，其中51.8%贊成恢復川普的帳號，48.2%反對。

路透社報導，推特的新老闆馬斯克（Elon Musk）推文表示：「人民已經發聲，將恢復川普的帳號。」

但今天稍早，川普卻似乎對恢復推特帳號不太感興趣。

川普參加非政府組織「共和黨猶太人聯盟」（Republican Jewish Coalition）年度領袖會議時，一個小組問他是否計劃重返推特，川普通過視訊表示：「我看不到這麼做的理由。」

他說他會繼續使用他的新平台Truth Social，這是由他的川普媒體科技集團（TMTG）新創公司開發的社群媒體應用程式（App）。他表示Truth Social用戶參與度比推特更高，而且表現「非常好」。

推特沒有回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111120

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