100萬人香榭大道跨年 台遊客：絢爛煙火值得等待

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巴黎香榭大道燈光煙火秀睽違2年昨晚終於回歸，31日跨年夜有100萬人聚集，現場水泄不通，在歡樂氣氛中共同見證2023年的到來。（Light Chu提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年1月1日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）巴黎香榭大道燈光煙火秀睽違2年昨晚終於回歸，隨國際遊客重返，跨年夜有100萬人聚集，為疫情前的4倍。台灣遊客告訴中央社，他們提前7小時到，看到美麗煙火，氣氛很棒，一切都值得。

受Covid-19疫情影響，連續兩年取消的香榭大道燈光煙火秀終於重返，31日跨年夜大道上擠滿瘋狂人潮，在法國史上最熱12月31日的攝氏15度氣溫中，共同見證2023年的到來。

根據巴黎市警察局統計，跨年夜聚集在香榭大道上的人數約有100萬人，有些是為了目睹絢爛煙火的回歸，也些人則只是想要有「大家一起」的感覺。

香榭大道2公里長的閃爍燈飾中，巴黎民眾與觀光客把道路擠得水泄不通，巴黎市政府最初估計將有50萬人參與，最後卻有近100萬人湧進，為2019年參與人數的4倍。

台灣人Light Chu是在英國工作的軟體工程師，今年跨年應朋友之邀首度來巴黎跨年。他告訴中央社，他和朋友共4人傍晚5點左右便已抵達香榭大道，當時人潮還不多。警察也剛開始設置路障管制人潮，並在人數太多時控制入口，限制遊客只進不出。

Light Chu表示，大約6、7點人潮開始湧入，「各國旅客都有」。所幸來得早，才能有在凱旋門前的好位子。他坦言，「前面幾個小時的等待時間其實是蠻無聊的，站得腳很痠」。

晚間10點，投影在凱旋門上的燈光音樂秀正式開始，主要搭配法國經典與流行歌曲。跨年燈光秀的主題是「慶祝與愛」，「巴黎」、「2023」大字也時常出現在凱旋門上。

2023年首日零時，8分鐘煙火秀閃耀天際，Light Chu說：「不過煙火真的蠻漂亮的，很有誠意，是值得等待的。現場大家都在錄影，朋友們互相擁抱」。

他們也看到兩對情侶施放煙火後現場求婚，一旁不認識的群眾也跟著歡呼助陣、給予祝福，「氣氛很high」。

他表示，沒想到昨晚會有這麼多人，但秩序還不錯，「只有一些人爬到樹上、紅綠燈上，被警察叫下來」。

由於人擠人，Light Chu和朋友散場往後大約走了近半小時才走出管制區。Light Chu指出，周邊沒有廁所，他進場之後就再也沒辦法上廁所，他笑著說，「如果沒在進場前上完廁所，應該會很痛苦」。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）31日晚上接受BFM電視台（BFMTV）的直播訪問，藉機城市行銷，說道：「香榭大道已經準備好在2024年（巴黎奧運）時迎接更多的人」。

她表示，「巴黎是國際大都市，且遊客已經回歸。能在這幾年的困境、COVID、危機、悲傷、歐洲的戰爭後齊聚在這裡，就是顯現我們戰勝與渴望的能力」。

為維持跨年夜的秩序，全法國動員9萬名警察、憲兵，其中5400人在巴黎。（編輯：韋樞）1120101