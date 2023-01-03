和平條約談判陷僵局 俄副外長歸咎日本反俄方針

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天報導，俄羅斯副外交部長魯登科（Andrei Rudenko）表示，日本的「反俄方針」讓和平條約談判變得不可能發生。

路透社報導，俄羅斯與日本尚未正式結束第二次世界大戰的敵對狀態，因為雙方對蘇聯在二戰末期占領的島嶼歸屬問題僵持不下。這些島嶼位於日本最北端島嶼北海道外海，俄方稱為南千島群島（Southern Kurils），日方稱之為北方領土（Northern Territories）。

魯登科受訪時告訴塔斯社：「要跟一個公開採取不友善態度且直接威脅我國的國家討論簽署（和平條約）這類文件，根本明顯是不可能的。」

「我們沒有看到東京當局擺脫反俄方針以及任何試圖改正這個狀況的跡象。」

日本共同社根據塔斯社專訪內容報導，魯登科指出，日本首相岸田文雄政府放棄和平發展道路，逐漸朝軍事化方向邁進，「是對俄羅斯及亞洲太平洋地區的嚴重威脅」。

魯登科警告說，如果岸田政府持續這項方針的話，「為了阻止對俄羅斯帶來的軍事威脅，我們不得不採取適當的反制措施」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魯登科列舉日本在俄羅斯國境附近舉行大規模軍事演習、日本內閣會議通過載明「反擊能力」的安全保障3份文件，以及日本將大幅增加防衛經費等情況，並說明俄方已透過外交等管道向日方表達憂慮。

日本先前就俄羅斯入侵烏克蘭一事祭出制裁後，俄羅斯去年3月退出與日本的談判。日本對此憤怒回應，稱俄國此舉「不公平」且「完全不能接受」。（譯者：張曉雯、黃名璽/核稿：盧映孜）1120103