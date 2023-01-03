法國禁大規模絞碎雛雞做半套 動保團體跳腳

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國今年元旦起實施終止大規模絞碎宰殺無法生蛋小公雞的新制，因准許業者繼續絞碎難以在孵化前判定性別的白雞小公雞，使得仍會有上百萬小公雞得枉死，讓動物團體跳腳。

法新社報導，據食品和農業研究基金會（Foundation for Food and Agriculture Research,FFAR）統計，全球每天有超過60億隻無法下蛋又無法成為肉雞的小公雞被宰殺，業者將毛茸茸的小公雞直接投入大型機器絞碎，畫面不忍卒睹。

法國政府追隨德國步伐，宣布從2023年1月1日禁止絞碎小公雞。根據新規，業者需使用能識別蛋內性別的孵化器，預先防止無用小公雞孵出。

但因白雞在蛋內時難以判定性別，因此新規仍有豁免條款，允許業者淘汰白雞小公雞，不過禁止業者使用傳統的大型絞碎機器，必須改用瓦斯撲殺；白雞小公雞每年佔法國孵化雞隻超過10%。

法國動保團體L214堅決反對新規開後門，稱這項巧門無疑「背叛初衷」。

雞隻裡有些品種較易於孵化前判定性別，像紅雞在孵化前，孵化機就能透視蛋殼偵測出雞隻第一批羽毛的顏色判定性別；然而這種判定技術無法用於白雞，若想在白雞孵化前判定性別只能靠賀爾蒙分析，但如此更耗成本，速度也更慢。

歐美大多以紅雞蛋作為食用，白雞蛋則拿來做動物飼料和其他農業相關產品。

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上月中旬，美國以色列合作企業休敏（Huminn）公司的科學家宣布，可成功利用基因編輯技術，只讓含母雞胚胎的蛋孵化，蛋內若是雄性胚胎則停止生長不會孵出。

去年6月，18個歐洲的非營利組織共組聯盟，要求終止業界絞碎無用小雞小鴨；雖然目前歐盟法規仍未禁止，但歐盟已啟動相關程序，要在2025年之前完成修法，屆時絞碎小雞小鴨很可能被禁。（譯者：陳亦偉）1120103