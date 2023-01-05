玻利維亞前部長收美企賄款 遭判5年10月徒刑

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國司法部表示，前玻利維亞內政部長穆利優（Arturo Murillo）坦承收受美國企業賄款並洗錢，佛羅里達州法院今天判處5年10個月徒刑。

法新社和路透社報導，現年59歲的穆利優曾收受佛羅里達州一家公司至少53萬2000美元賄款，以協助該公司拿到一筆向玻利維亞國防部提供催淚瓦斯和其他非致命裝備的560萬美元合約。

穆利優是前玻利維亞總統艾尼茲（Jeanine Anez）看守時期政府的內政部長。玻利維亞2019年政局動盪，時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）出逃國外，而由艾尼茲出任總統。

穆利優涉及密謀洗錢遭起訴，並於去年10月20日認罪。美國司法部指出，穆利優利用美國金融系統洗錢。

美國司法部表示，有4人協助穆利優透過美國的銀行洗錢，其中一間銀行位於邁阿密，穆利優在當地收賄13萬美元現金。

其他同夥4人也已經認罪，去年6月被判處42個月徒刑。

穆利優在前總統莫拉萊斯所屬政黨2020年重新掌權後出逃，2021年5月在佛羅里達州被逮捕。

玻利維亞政府已經要求美國政府引渡穆利優，他在國內也被控多項刑事指控。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120105