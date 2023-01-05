更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

教宗方濟各為前教宗主持葬禮 預估10萬民眾到場

2023/1/5 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡5日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各今天將在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，這是現代史上前所未見的情況，可望有10萬民眾到場觀禮。

法新社報導，本篤十六世成為天主教會600年來首位在任內辭職的教宗之後近10年，將由繼任教宗方濟各在梵蒂岡廣大的聖伯多祿廣場為他主持安魂彌撒，然後本篤十六世的遺體將安葬在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）下方的教宗陵墓。

教廷指出，德國籍的榮休教宗本篤十六世雖然不再是梵蒂岡城國元首，但諸如德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等世界各國領導人仍將與歐洲王室成員以及3700位神父一同出席葬禮。

本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世是去年12月31日辭世，享壽95歲，終止了一種在梵蒂岡同時住有兩位「白衣主教」的情況。

教廷表示，在本篤十六世遺體停放聖伯多祿大教堂的3天期間，估計共有19萬5000人瞻仰過遺容。本篤十六世遺體穿著紅袍，安放在聖伯多祿大教堂的祭壇前。

本篤十六世遺體昨天傍晚已移入棺柩中，以備今天安葬。葬禮在今天上午9時30分開始，官員事先預估，會有10萬人到場送行。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120105

#本篤十六世
#方濟各
#聖伯多祿大教堂
本篤十六世
陳建仁特使身分訪教廷 先前往瞻仰本篤十六世遺容 本篤十六世辭世後方濟各面對新局 保守派挑戰仍在
方濟各
台海緊張俄烏交戰之際 教宗警告世界瀕臨棘手險境
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族