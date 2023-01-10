馬斯克擬允解除全自動駕駛系統警示 美當局要查

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電動車大廠特斯拉執行長馬斯克日前在推特發文說，可能會允許一些參與「全自動輔助駕駛」系統測試的車主解除提醒他們把手放在方向盤上的警示。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社底特律9日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克日前在推特發文說，可能會允許一些參與「全自動輔助駕駛」系統測試的車主解除提醒他們把手放在方向盤上的警示；此事已引起美國安全監管機關注意。

美聯社報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已要求特斯拉（Tesla）提供更多關於這條推文的資訊。

至少已有14輛特斯拉在使用「自動輔助駕駛」（Autopilot）系統時撞上緊急救援車輛，當局正進行廣泛調查。國家公路交通安全管理局上週表示，上述問題也是這項調查的一部分。

特斯拉自2021年開始利用未受過這套系統相關訓練、但積極接受特斯拉監控的車主來執行「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）測試。

馬斯克（Elon Musk）數月前表示，美國約有16萬輛特斯拉參與測試，相當於境內15%使用中的特斯拉。當時預定2022年底會更廣泛應用這套軟體。

雖然這套系統名為「全自動輔助駕駛」，特斯拉卻在官方網站上表示，這些車不能自主駕駛。採用「全自動輔助駕駛」系統的特斯拉可在許多情況下自主行駛，但專家說，這套系統可能會出錯。馬斯克去年10月也曾表示：「我們沒說它已經完全準備好執行無人駕駛。」

去年12月31日，馬斯克的一名死忠支持者在推特上建議，已有1萬英里（約1萬6093公里）以上「全自動輔助駕駛」測試經驗的駕駛人應該可以選擇關閉「方向盤警示」，也就是用來提醒駕駛人把雙手放在方向盤上的警示聲。

馬斯克回覆：「同意，將於1月更新。」

從這些推文來看，目前還不清楚特斯拉要採取哪些措施。但「消費者報導」（Consumer Reports）雜誌的自動測試部門資深主任費雪（Jake Fisher）說，在任何能自動調整速度和方向的車上解除駕駛監控系統，都有可能對其他用路人構成危險。

費雪說：「加入全自動輔助駕駛測試，如同參與一項實驗。問題是旁邊的其他用路人沒有報名要參與這項實驗。」

特斯拉沒有回應記者關於推文或駕駛人監控措施的提問。

美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）電機與電腦工程學教授古柏曼（Philip Koopman）說，特斯拉自相矛盾，可能讓駕駛人感到困惑，「他們想取悅消費者，允許駕駛人不把手放在方向盤上，即使車主手冊上寫說『不可以這麼做』」。

特斯拉官網上確實寫道，「自動輔助駕駛」和更精密的「全自動輔助駕駛」系統是供「全神貫注、緊握方向盤且隨時準備接管（車子）的駕駛人」使用。特斯拉表示，這些系統並非完全自主。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120110