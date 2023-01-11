烏干達伊波拉疫情肆虐113天 奪走55命
2023/1/11 19:51（1/11 20:28 更新）
一台車身上裝飾著有關伊波拉疫情的車輛行駛於烏干達首都康培拉街上。（路透社）
（中央社烏干達穆本德11日綜合外電報導）東非國家烏干達今天宣布，近4個月前爆發的伊波拉病毒（Ebola virus）疫情已經結束，這波疫情奪走55條人命。
烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）在去年9月首度發現伊波拉
病毒疾病的穆本德（Mubende）中部區域舉行的典禮上說：「我們已經成功控制烏干達的伊波拉疫情。」
伊波拉病毒小百科
- 初期症狀：突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。
- 重症者：常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。
- 實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。
- 個案致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%到90%。
- 腹瀉、嘔吐就可能感染伊波拉嗎？
並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。
- 怎樣才會感染伊波拉病毒？
伊波拉主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前並無飛沫感染的證據。不過，在沒有防護措施下，接觸患者髒衣服、床單後，又碰觸自己的口鼻或眼睛也可能感染。另外，蝙蝠、黑猩猩和羚羊可能感染伊波拉病毒，因此如果人類吃下受感染的病體肉，也可能受感染。
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世界衛生組織（WHO）發表聲明證實烏干達成功控制疫情。
阿曾表示，烏干達爆發伊波拉病毒出血熱以來，1月11日已是第113天。
根據世衛的說法，當連續42天沒有新病例時，伊波拉疫情就結束了─42天是伊波拉病毒感染人類的潛伏期2倍。
世衛的聲明引述阿曾的說法表示：「烏干達透過監測、接觸者追蹤和感染、預防和控制等關鍵控制措施，迅速終結伊波拉疫情。」
世衛說，烏干達這波疫情總共有142起確診病例，其中55例死亡、87例康復。
烏干達這波疫情是「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）引起，這是6種伊波拉病毒其中之一，目前還沒有疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120111
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