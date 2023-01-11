烏干達伊波拉疫情肆虐113天 奪走55命

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（中央社烏干達穆本德11日綜合外電報導）東非國家烏干達今天宣布，近4個月前爆發的伊波拉病毒（Ebola virus）疫情已經結束，這波疫情奪走55條人命。

烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）在去年9月首度發現 伊波拉 伊波拉病毒小百科 初期症狀：突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。

重症者：常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。

實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。

個案致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%到90%。

腹瀉、嘔吐就可能感染伊波拉嗎？

並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。

並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。 怎樣才會感染伊波拉病毒？

伊波拉主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前並無飛沫感染的證據。不過，在沒有防護措施下，接觸患者髒衣服、床單後，又碰觸自己的口鼻或眼睛也可能感染。另外，蝙蝠、黑猩猩和羚羊可能感染伊波拉病毒，因此如果人類吃下受感染的病體肉，也可能受感染。 看更多 關閉 病毒疾病的穆本德（Mubende）中部區域舉行的典禮上說：「我們已經成功控制烏干達的伊波拉疫情。」

世界衛生組織（WHO）發表聲明證實烏干達成功控制疫情。

阿曾表示，烏干達爆發伊波拉病毒出血熱以來，1月11日已是第113天。

根據世衛的說法，當連續42天沒有新病例時，伊波拉疫情就結束了─42天是伊波拉病毒感染人類的潛伏期2倍。

世衛的聲明引述阿曾的說法表示：「烏干達透過監測、接觸者追蹤和感染、預防和控制等關鍵控制措施，迅速終結伊波拉疫情。」

世衛說，烏干達這波疫情總共有142起確診病例，其中55例死亡、87例康復。

烏干達這波疫情是「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）引起，這是6種伊波拉病毒其中之一，目前還沒有疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120111