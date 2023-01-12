「人權觀察」報告：中國迫害維吾爾族缺乏問責

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非政府組織「人權觀察」12日在雅加達召開記者會，公布年度人權報告。亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）（左）、亞洲區主任皮爾遜（Elaine Pearson）（中）及資深研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年1月12日

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）非政府組織「人權觀察」今天公布「2022世界人權報告」，稱過去一整年從烏克蘭、中國到阿富汗發生一連串人道危機。中國當局對新疆100萬維吾爾族和穆斯林大規模拘留、刑求與強迫勞動，缺乏問責。

人權觀察代理執行長哈桑（Tirana Hassan）表示，過去一年顯示，所有政府都承擔保護世界人權的責任。她說：「在權力轉移的背景下，隨著新聯盟和新領袖的聲音出現，各國能站出來維護人權的空間更大，而不是更小。」

在這份712頁的報告中，人權觀察稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭，攻擊平民百姓的住所，造成數千人死傷，引發世界對侵犯人權的關注及行動，哈桑在報告中寫道，在一個權力轉移的世界，不能只依靠部分國家來維護人權。

報告中提及中國當局對新疆100萬維吾爾族和其他穆斯林大規模拘留、酷刑和強迫勞動仍缺乏問責，情況持續存在。文中指出，聯合國人權理事會差兩票就能通過一項決議，認定在新疆的這些虐待等同於違反人道罪。這顯示越來越多國政府支持追究中國政府的責任。

報告中提及澳洲、日本、加拿大、英國、歐盟和美國都在重新考慮與中國的關係，這些國家正尋求擴大與印度在貿易和安全上的合作。

哈桑說：「專制者靠著一種錯覺，認為穩定需要靠強硬手段，但正如世界各地勇敢的抗爭者一再表明的，鎮壓並不是步向穩定的捷徑。中國各城市針對中國政府嚴格清零政策的抗議活動顯示，儘管北京努力鎮壓，但人們對人權的渴望是無法抹去的。」

報告指出，衣索比亞需要全球關注，並寫道：「確保國際和平及安全的聯合國安理會，因非洲成員國及俄羅斯和中國的阻撓，一直不將衣索比亞列入正式議程。」

報告稱，由非洲聯盟（African Union）斡旋的正式和平談判促成停止敵對，但非洲聯盟、聯合國和美國在內應該發出強烈訊號且繼續施壓，以確保那些在戰爭期間犯下嚴重罪行的人負起責任，以打破有罪不罰的循環，受害者獲得正義和賠償也至關重要，但至今仍遙不可及。

人權觀察稱，對人權尊重的政府有責任對抗議運動和民間社會團體給予政治上的關注和支持，這些運動和團體正挑戰蘇丹和緬甸等侵犯人權的政府。

另外，報告中也呼籲東南亞國家協會（ASEAN）應加強對緬甸軍政府的壓力，加上國際社會努力，切斷軍方的外匯收入。（編輯：郭中翰）1120112