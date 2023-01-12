歐盟將持續制裁俄羅斯 為俄烏戰事延長做準備

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（中央社斯德哥爾摩11日綜合外電報導）瑞典目前擔任歐盟輪值主席國，外長比爾史特龍今天表示，歐盟（EU）已為俄烏戰事延長做好準備，無論衝突持續多久，歐盟將支持基輔當局對抗俄羅斯入侵。

路透社報導，瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）在記者會說：「儘管俄國持續試圖分裂我們，歐盟內部與對外和大西洋彼岸的團結度還是很強。歐盟已為戰事延長做好準備，將持續站在烏克蘭這邊，無論衝突持續多久，都將持續提供政治、經濟、軍事與人道支持。」瑞典是歐盟今年上半年輪值主席國。

他說，自俄羅斯2022年2月揮軍入侵以來，歐盟已通過9項制裁方案，現在將持續研擬對莫斯科的制裁。

比爾史特龍說：「制裁是歐盟協助烏克蘭打贏這場戰爭的最佳工具，幫烏克蘭打贏是我們追求的終極目標。」

有官員透露，新制裁將包括對涉及戰爭的俄羅斯個人祭出更多資產凍結措施與旅行禁令，對可供軍用的歐盟商品外銷俄羅斯實施更多限制。

比爾史特龍說：「歐盟準備持續加強制裁、確保制裁實施的有效且一致性，同時防止俄羅斯找漏洞規避。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120112