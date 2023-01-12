日美2+2會談 同意就有效運用反擊能力深化合作

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美國國務卿布林肯（左）、國防部長奧斯汀、日本外務大臣林芳正（右）、日本防衛大臣濱田靖一12日在華府召開2加2會談。（路透社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）日美外交及國防部長「2加2」會談今天在美國華府舉行，雙方對有效運用日本政府已決定擁有的「反擊能力」深化合作達成一致看法。

日本政府去年12月16日在臨時內閣會議上通過新版「國家安全保障戰略」等3份文件，內容載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，這是二次大戰後日本安全保障政策的大轉變。

在美國總統拜登與日本首相岸田文雄13日的領袖會談前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本外務大臣林芳正、日本防衛大臣濱田靖一今天在華府召開2加2會談，過程歷時約兩小時多。

日本放送協會（NHK）報導，有鑑於日趨嚴峻的安全保障環境，日方在會談上說明日本政府基於新戰略，透過增加防衛預算徹底強化包括「反擊能力」在內的防衛能力政策方向，獲美方強烈支持。

為了有效運用「反擊能力」，日美一致同意將深化合作。

有關太空領域的安全保障，基於在太空空間的攻擊對同盟安全是明確挑戰，日美也確認在一定場合下，太空空間將成日美安保條約第5條的適用對象。

日美安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪擁有軍隊權利的日本提供安全保障。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120112