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因應中國威脅 美將在日本沖繩部署新陸戰隊單位

2023/1/12 09:53（1/12 10:24 更新）
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圖為駐沖繩美軍去年12月在基地漢森營進行軍事演練。（圖取自facebook.com/3DMLG）
圖為駐沖繩美軍去年12月在基地漢森營進行軍事演練。（圖取自facebook.com/3DMLG）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國將在日本南部島嶼沖繩部署新的陸戰隊機動單位，以更妥善地因應中國升高的威脅。

法新社報導，奧斯汀與日本防衛大臣和外務大臣舉行會談，他會後在聯合記者會上說，將在2025年前把部隊重新組織為「陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment），以因應「日趨嚴峻的安全環境」。

路透社報導，美國總統拜登與日本首相岸田文雄本週稍晚預計將舉行會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，美方讚揚日本要在2027年前將防衛經費增加一倍的決定。

布林肯在與奧斯汀和日本外務及防衛大臣召開記者會時也說，美國本週稍晚將與日本簽署在太空領域合作的新協議。

在中國於衛星發展上取得快速進展之際，布林肯今天表示，美國與日本將考慮把太空攻擊當作觸發日美安保條約第5條的事件。

法新社報導，布林肯在記者會上指出，太空事件「構成明顯的挑戰」，可能會觸發日美安保條約第5條，即對美日任何一方的攻擊，將被視為對雙方的攻擊。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120112

#日本
#美國
#沖繩
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