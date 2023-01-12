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路透：美日領袖峰會 預計討論對中國半導體出口管制

2023/1/12 01:38
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國政府高級官員告訴路透社，美國總統拜登與日本首相岸田文雄在13日峰會上，預計將商討兩國共同安全及全球經濟議題，可能討論對於中國的半導體出口管制。

路透社引述這名美國官員所言指出，拜登與岸田這兩名親密盟友間的會談內容，可能包括對兩國戰略對手中國的半導體出口管制。

這名官員指稱，美國正就此議題與日本密切合作，即便兩國法律結構有所不同，相信兩國仍有相似願景；支持這些管制措施的國家和重要參與者愈多，它們就會愈有效。

此外，日本共同社也報導，日美外交消息人士11日透露，岸田與拜登13日將在華盛頓舉行首腦會談，擬就加強核能發電和液化天然氣（LNG）等能源領域合作達成共識。

據報導，為抗衡中國，日美將在包括半導體、人工智慧（AI）、量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作。會談結束後，預計將發表寫入強化日美同盟的聯合文件。

共同社報導，有關半導體等最尖端技術，中國正在加速「軍民融合」政策。美國在半導體對中出口限制上要求日本配合，日美首腦會談可能就此進行磋商。（譯者：陳正健）1120112

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