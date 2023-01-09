WTO中國告美國半導體案 「觀眾席」唯台俄申請

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美國近年限制半導體產品出口到中國，中國在去年12月12日向WTO爭端解決機構提出與美國進行諮商。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者田習如布魯塞爾特稿）台灣申請參與中國向WTO控訴美國半導體出口限令的諮商，引來國際媒體注意，其實台灣向來對爭取旁聽十分積極，而俄羅斯則更早申請加入本案。法律專家分析，台俄欲在中美攻防「場邊觀戰」，對兩國政治面和經貿技術面都有好處。

針對美國近年限制半導體產品出口到中國的連串措施，中國在去年12月12日向世界貿易組織（WTO）爭端解決機構（Dispute Settlement Body）提出與美國進行諮商的要求。

根據WTO規則，第3方會員國若認為本身經貿利益與這個案子有關，可要求加入諮商。俄羅斯在去年12月21日首先提出申請，台灣則趕在截止期限（10個工作天內）的1月3日提出。

美國半導體禁令對俄國的影響，其實不比對台灣、日本、韓國及荷蘭等半導體產業大國來得直接，俄國申請書上也只模糊寫著「對特定產品出口到俄羅斯有衝擊」。不便具名的外交官員告訴中央社，俄國此舉或許有幫北京「壯聲勢」的用意。

倒是美國貿易新聞網站World Trade Online在5日以「台灣尋求加入中國在WTO對美國的挑戰」為標題報導，使行政院發布措辭強烈的英文聲明，直指該標題「誤導、暗示台灣支持中國控告美國」，強調台灣提出申請「不代表支持或反對當事國任何一方之立場」。

第3國參與爭端諮商為何蒙上敏感色彩？參與者究竟能得到什麼好處？日、韓、歐洲國家為何不跟進？

曾任台灣駐WTO代表團資深法律顧問的律師李柏青向中央社解釋，這個諮商程序類似司法上的「強制調解」，但整個閉門會議過程只由原告、被告進行，沒有中間的調解人，並且只有提出申請並「獲得同意」的第3國可以到場旁聽。

他補充，提告的國家可在一開始就選擇是否開放第3國參與，實務上絕大多數都會開放，在這個案子裡的原告中國也願意開放，因此台俄提出申請後，就看被告的美國是否同意「讓觀眾進場」。

在他的觀察中，美國這類已開發國家通常都對第3國抱持開放態度，不論自己是原告或被告，而開發中國家若本身成為被告時就可能傾向不開放。例如去年歐盟控告中國對立陶宛的貿易抵制，台灣與美國、英國、澳洲等申請加入就全被中國拒絕。

李柏青曾在多次諮商「旁聽席」代表台灣，通常首先發言的原告會邀請第3國開場致詞，也就是花一分鐘介紹自己為何在此，接著多半只能靜靜觀看原告向被告的連串提問。被告不論是實答、虛答或拒答，都不會留下任何正式紀錄，且諮商內容在未來的訴訟階段也不能拿來當「證據」攻防。

那麼諮商所為何來？場內不論「選手」或「觀眾」，為何又忙著抄筆記？

李柏青分析，第3國參與諮商的好處是可從一開始就掌握爭訟雙方的論點，原告則可藉此瞭解被告做出貿易限制的思維理路。他認為對俄國而言，政治上某種程度可對中、美表態，技術上，因俄國本身也遭到美國限制高科技貿易，透過旁觀可參考中國對美攻防作法。

台灣申請參與，李柏青認為首先有國際宣傳效果，代表台灣重視這個議題，「我們是半導體的老大，應該坐在裡面」。

技術面而言，台灣向來積極以第3國身分爭取旁聽他國案件，例如巴西控告印尼管制雞肉進入印尼市場，台灣雖未出口雞肉到印尼，但有其他農產品貿易往來，諮商期間進場觀戰，有助於瞭解印尼農業貿易政策，更何況美中半導體案對台灣有重大利益影響，「資訊愈多愈好，台灣不應該放棄任何參與機會。」他說。

至於日、韓、荷等半導體大國為何未申請加入這次美中諮商案，個別考量不得而知，李柏青就一般情況觀察，像韓國等部分國家向來對「旁聽」並不積極，多是等到案件進入設立爭端解決小組（Panel）階段，也就是第3國可以拿到爭訟兩造書狀且本身也可提出書狀時，才會主動參與。

這場中美半導體對抗賽「首戰」，根據WTO規則需在60日內進行，台、俄若獲同意入場成為唯二的觀眾，觀賽時到底能不能發出歡呼或噓聲？雖然實務上很少讓第3國發言，但因諮商程序全由中、美主導，一位經貿官員傳神解釋：「在會場，如果主角不喜歡你，可能會利用主場優勢把你的角色限制在最低程度；如果想要你幫忙發言，也許就會製造機會給你。」

換句話說，台、俄只待進得門內，就知箇中微妙。（編輯：陳惠珍）1120109