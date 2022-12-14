美英聯手管制技術出口 中國取得安謀晶片設計受阻

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金融時報14日報導，日本軟銀集團旗下英國晶片公司安謀判定美國和英國不會批准向中國出口技術，中國科技巨頭阿里巴巴因而將無法購買一些最先進晶片設計。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）「金融時報」今天報導，日本軟銀集團旗下英國晶片公司安謀（Arm Ltd）判定美國和英國不會批准向中國出口技術，中國科技巨頭阿里巴巴因而將無法購買一些最先進晶片設計。

路透社報導，「金融時報」（Financial Times）援引知情人士的話稱，這是已知安謀首次斷定不能向中國出口其最尖端的設計。

報導稱，這家英國晶片技術公司得出結論，美國和英國政府不會批准該公司最新的Neoverse V系列售予中國，因為其性能太好。

阿里巴巴和安謀對路透社的詢問未立即做出回應。

兩個月前，美國公布一套全面出口管制措施，包括禁止中國取得在世界任何地方使用美國工具製造的某些半導體晶片，大幅擴大影響力以減緩北京的技術和軍事進步。

據彭博（Bloomberg News）昨天報導，拜登政府還計畫將中國晶片製造公司長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）和另外35家中國公司列入貿易黑名單，以阻止它們購買某些美國元件。

安謀於今年稍早推出名為Neoverse V2的次世代資料中心晶片技術，以滿足來自5G和網路聯結設備資料的爆炸性增長。

報導稱，過去一年，安謀發布幾款新的核心設計，包括Neoverse N2和Neoverse V1和V2，後者為迄今性能最高的核心設計。

「金融時報」援引了解幕後原因人士的話說，由於美國和英國對瓦聖納協定（Wassenaar）所列相關科技進行出口管制，中國公司被禁止購買Neoverse V2及其上一代V1。瓦聖納協定限制和平與軍事「兩用」的科技在市場流動。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111214