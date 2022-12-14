英業達：庫存壓力趨緩 明年筆電、伺服器會成長

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠英業達董事長卓桐華今天表示，庫存壓力已趨緩，明年下半年將回到正常水準，明年英業達筆電及伺服器仍會成長，樂觀看待營運；規劃今、明年加大投資墨西哥廠，歐洲捷克廠也在擴廠，提升製造韌性。

英業達今天與英特爾、微軟共同舉辦5G Next Lab開幕儀式，卓桐華會後受訪指出，英業達發展5G已經5、6年，逐漸展現成果，明年開始會有比較大的客戶，但無法透露客戶名稱。

針對明年景氣看法，卓桐華表示，美中衝突、俄烏戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都是干擾因素，不過英業達和客戶庫存壓力已經趨緩，再經過1、2季調整後，明年下半年將回到正常水準。

談到英業達明年展望，卓桐華表示，明年伺服器還是會成長，筆電市場因為前2年衝很快，全球市場規模從原本不到2億台，衝到2.6億台，目前還維持在2億台水準。英業達筆電因為有新客戶，明年還是會成長，加上5G、車載、健康醫療等應用，樂觀看待明年整體營運。

被問及對製造業韌性的看法，卓桐華說，韌性和彈性是台灣產業強項，英業達除了在中國有比較大的生產基地，墨西哥廠今、明年會有新投資，在歐洲捷克也有很大的生產基地正在擴廠。

5G Next Lab旨在為英業達的生態系合作夥伴提供一個工作空間，以進行端到端的產業解決方案整合，並提供相關解決方案的展示空間，包括人工智慧（AI）整合的5G連接解決方案，以及在各種智慧場景的應用，例如智慧工廠、智慧家庭、智慧醫療和智慧交通。

卓桐華表示，英業達採用英特爾晶片，在核心專網運用微軟的軟體，共同打造未來在5G公用和專用網路的解決方案，相信會為台灣業界帶來革命性成果，在數位轉型道路上將有共同合作發展機會。

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他說，英業達已把5G解決方案導入自家工廠，成果算是非常輝煌，對英業達競爭力有很大幫助。希望智慧製造、智慧工廠解決方案不只用在英業達工廠，也運用到台灣協力廠商，最近很多台灣一流公司開始與英業達洽談合作。

卓桐華說，5G具備高寬頻、低延遲等特性，對於走向工業4.0是很重要工具，未來即將進入數位雙生、Web 3.0（第三代網路）的世界，有很多題目可以做，希望業界一起合作。（編輯：張均懋）1111214