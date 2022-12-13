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中國在WTO起訴美國 指濫用半導體出口管制

2022/12/13 21:21（12/13 21:46 更新）
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中國商務部12日宣布，針對美國對中國晶片等產品的出口管制措施，已向WTO提起訴訟。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中國商務部12日宣布，針對美國對中國晶片等產品的出口管制措施，已向WTO提起訴訟。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北13日電）中國商務部12日宣布，針對美國對中國晶片等產品的出口管制措施，已向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。中方表示，這是以法律手段來捍衛自身合法權益。

新華社報導，中國商務部條法司負責人表示，12日，中國將美國對中國晶片等產品的出口管制措施，訴諸世貿組織爭端解決機制。

他說，美方近年來不斷「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施」，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈、供應鏈穩定，是典型的貿易保護主義做法。

他還說，希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂晶片等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來。

美國商務部10月公布與中國交易的新制裁措施，不僅半導體，相關製造設備、設計軟體及人才都要得到批准，目的是在加大中國購買或研發先進半導體的難度。

美國晶片製造商必須從美國商務部獲得許可，才能出口某些用於先進人工智慧計算和超級計算的晶片。拜登政府官員表示，有必要制定這些規則來防止中國增強軍力和開發新的尖端武器裝備。

日經中文網指出，中國的高性能半導體及製造設備一直依靠進口，目標是實現科學技術的自立自強，致力於提高半導體的自給率等。但美國強化出口管制，給中國的戰略帶來了很大的影響。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111213

#中國
#美國
#美國商務部
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