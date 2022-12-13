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食藥署證實 食品銷往中國被要求提供成分占比
首頁 / 國際

白宮：美與日本荷蘭商討 限制對中出口晶片生產設備

2022/12/13 20:05（12/13 20:25 更新）
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圖為東京威力科創公司SEMICON Taiwan 2021國際半導體展攤位。（圖取自facebook.com/TokyoElectronTaiwan）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國已與日本及荷蘭等夥伴國商討，從嚴管制對中國出口半導體生產設備。

路透社報導，美國總統拜登政府力求阻斷中國取得任何國家以美製設備生產的某些半導體晶片，以延緩中國科技與軍事進步的速度，因此在10月份公布了一連串限制措施。

在蘇利文發表這項談話之前，彭博（Bloomberg News） 引述知情人士報導，日、荷2國已原則同意加入美國領導的科技出口管制行動。

日本經濟再生大臣西村康稔在被詢及這則報導時說，出口管制合作是他與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）電話交談的重點，但他不願透露詳細內容。

荷蘭外交部發言人婉拒談論此事，貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）曾說，荷蘭正就限制措施和美國進行商談。

除了美國首要的供應商外，日本東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd）與荷蘭艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）都是先進晶片生產設備的製造商，如今這兩國政府採納出口限制，代表半導體產業的一大轉變。

美國政府官員10月表示，他們期望「近期」與盟邦就限制出口達成協議。

荷蘭政府自2019年以來即限制艾司摩爾將最先進設備出口至中國，但美國10月宣布的限制更進一步，艾司摩爾拒絕談論此事。

東京威力科創發言人表示，由於此事與每一個國家的規定有關，因此威力科創無法作出回應。

中國是東京威力科創的最大市場，在截至今年3月為止的年度中，占該公司晶片生產設備1.94兆日圓（141億美元）銷售額的26%。

中國也是日本晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest Corp）的第2大市場，僅次於台灣。在前一會計年度，愛德萬有1890億日圓訂單來自中國，占銷售總額27%。

艾司摩爾11月曾表示，公司截至2030年財務展望不會受到對中國全面禁售設備的衝擊。目前供不應求的這家公司，可將原定對中國客戶交貨的積壓訂單中15%轉賣他國。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111213

#晶片設備
#限制出口
#ASML
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