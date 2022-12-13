美中科技戰掀屬地主義 台灣企業憂心監理法規風險

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（中央社記者張璦台北13日電）KPMG安侯建業聯合會計師事務所發布調查結果，受到美國晶片法案與淨零碳排等影響，各國對企業監理強度趨高，台灣企業CEO認為，「監管法規風險」為今年最大風險，同時，「屬地主義風險」列居第5大風險。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表2022台灣CEO前瞻大調查，調查結果發現，影響台灣企業的5大風險為監管法規風險、環境氣候變遷、新興/顛覆性科技風險、數位網路安全、屬地主義風險。

其中，「監管法規風險」由去年第6名躍升為今年調查結果中的第1大風險，KPMG安侯建業主席陳俊光認為，近年來，為因應地緣政治與企業發展，全球各國的監管法規力道不斷增強，ESG永續經營與淨零排碳規範、美國晶片法案、ISO資訊安全認證、國際金融財稅法遵、新興科技的相關法規等，皆使企業在國內外的營運風險逐漸提高，成為企業聲譽與財務上的隱憂。

此外，陳俊光指出，過去幾年，因美中貿易戰、脫歐等議題，「屬地主義」風險不時影響著台灣企業布局策略，今年因俄烏戰爭及美國晶片法案等，地緣政治議題再次引發關注，且被台灣CEO視為第5大風險。

陳俊光表示，過去供應鏈的變動與重組，使企業承受重大壓力，近期國際地緣政治緊張局勢與中國COVID-19清零政策，一再衝擊生產與勞動力市場；台灣CEO多認為該企業未來3年將採取製造地點多元化策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點；當生產基地更貼近市場時，除可縮短物流時間與成本、減少碳排，並分散供應鏈風險。

另外，根據調查結果，超過8成的台灣CEO在「國家景氣發展」與「所屬企業前景」上，都具有信心，與全球及亞太區的程度相近。

KPMG安侯建業執行長吳麟認為，台灣企業走出疫情的陰霾進入新常態，在營運策略上，也已轉變思維創造新興服務，但CEO仍有所憂慮，除了防疫疲勞後留下的不確定性外，包括利率上升、通貨膨脹與可預期的經濟衰退因素等，都將成為企業挑戰。

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展望2023年，吳麟提到，全球經濟將延續2022年下半年疲弱態勢，各項預測與企業調查也顯示，未來面臨經濟衰退是可預期的，但仍有32%台灣CEO認為，此次全球衰退是溫和短暫的。

不過，吳麟指出，80%的台灣CEO也認同，經濟衰退將可能讓未來3年企業的成長預期全然翻盤；台灣居全球供應鏈關鍵位置，再加上持續面臨地緣政治風險，包括俄烏戰爭、中國封城、美中貿易等，以及全球金融波動、氣候永續影響，經貿表現的預期，也將隨著全球狀態而不斷浮動。（編輯：潘羿菁）1111213