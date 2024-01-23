KPMG調查：逾8成台灣CEO對國家景氣發展有信心

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（中央社記者張璦台北23日電）KPMG今天發表的「台灣CEO前瞻大調查」顯示，82%台灣CEO對國家景氣發展有信心，不過僅有52%看好未來全球經濟成長；「利率風險」首度列入台灣CEO的前5大風險，有66%受訪者認為，高利率、緊縮政策恐延長潛在的經濟衰退現象。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表最新「台灣CEO前瞻大調查」，此調查訪問台灣50名企業CEO，所有受訪者皆在年營收超過5億美元的公司任職，分別來自資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、基礎建設、保險、生命科學、製造、科技、通訊與電信等11大主要產業類別。

調查於2023年8月至9月舉行，結果顯示，受訪的台灣CEO視「企業營運風險」（Operational issues）為第1大風險，其他影響台灣企業發展的風險依序為第2名「監管法規風險」、第3名「新興顛覆性科技風險」、第4名「數位網路安全」，「利率風險」、「供應鏈風險」並列第5大風險。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，過去一年企業面臨高利率與通膨、國際戰事、ESG與AI法規的監管等多項影響經濟變動因素，使企業營運風險更顯艱困；而「企業營運風險」也從2022年的第7名、躍升為2023年的第1名，過去CEO所關注的「環境氣候變遷風險」這次居於前5大風險之外。

陳俊光指出，不論是地緣關係所帶來的國際貿易緊繃、企業人才招募不易，或是因應全球淨零碳排要求所增加的稅費或營運成本，都是2024年CEO在營運風險管控上，需更審慎以對的課題。

值得注意的是，「利率風險」首度列入台灣CEO的前5大風險，KPMG觀察，2023年不論政府政策、企業營運或人民生活，皆受通膨與利率影響；調查結果指出，66%台灣CEO認為，利率上升和貨幣緊縮政策，可能會延長潛在的經濟衰退現象，而全球77%與亞太區68%的CEO，也持相同觀點。

這次調查結果也顯示，82%的台灣CEO對未來3年的「國家景氣發展」具有信心，與2022年程度持平；在「所屬產業前景」的信心程度上，88%台灣CEO表示深具信心，略高於全球的78%、亞太區的85%。

不過，對「全球景氣發展」信心程度，僅有52%台灣CEO看好未來全球經濟成長，低於全球的74%及亞太區的56%。

此外，生成式AI（人工智慧）2023年襲捲全球，調查顯示，超過5成台灣CEO視生成式AI為首要投資要點，比全球的70%與亞太區的67%略低；KPMG評估，台灣CEO認為AI處於剛起步階段，對於AI的決策方式有些疑慮，因此延緩投資或導入計畫。（編輯：楊蘭軒）1130123