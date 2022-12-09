駁外媒稱台灣很危險 國發會：艾司摩爾美光持續投資

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國發會副主委高仙桂表示，即使外媒說台灣很危險，外商對台投資也沒有停止，艾司摩爾、美光持續在台投資。（路透社）

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）經濟學人雜誌以「世界上最危險的地方」描述台灣，隨著地緣緊張態勢升溫，國發會副主委高仙桂表示，即使外媒說台灣很危險，外商對台投資也沒有停止，艾司摩爾、美光持續在台投資，「難道我們比外國人更沒有信心嗎」。

中經院今天舉行2023年經濟展望論壇—全球景氣震盪之挑戰與契機論壇，與會人士憂心兩岸局勢緊繃、戰事一觸即發，恐衝擊台灣經濟表現。

高仙桂表示，兩岸緊張的議題說了好幾年，但台灣經濟非常有韌性，即使外媒報導台灣很危險，外商對台灣的投資也沒有停止，艾司摩爾（ASML）、美光都持續在台投資，「難道我們比外國人更沒有信心嗎？」

高仙桂也說，如果兩岸發生戰爭，後果是世界無法承受的事情，所以政府一定會維持兩岸和平，民眾也要對台灣作為全球供應鏈的關鍵角色有信心。

陽明海運董事長鄭貞茂則說，俄烏戰爭對全球經濟產生衝擊，現在大家把地緣政治當作顯學研究；而有俄烏戰爭的例子在前，下一場大規模戰爭發生的機率有多大，這也值得思考。

鄭貞茂表示，會審慎評估兩岸開打的議題，但「我們認為發生的機率不會很高」，地緣政治議題將持續成為顯學，只是沒有真正發生之前，對實體經濟不會有太大影響。

中經院院長張傳章補充，如果中國封鎖台灣甚至犯台，中國自身經濟衰退也會非常嚴重，「他會仔細去盤算，怎樣方式對他是好的」。（編輯：潘羿菁）1111209