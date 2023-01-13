研究：埃克森美孚科學家神預測暖化 高層卻否認

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）根據今天刊登的一項研究，儘管埃克森美孚公司（ExxonMobil）自家科學家早在1970年代晚期就曾準確預測化石燃料助長全球暖化，這家美國石油巨擘仍公開淡化氣候變遷影響。

法新社報導，這項研究刊登在期刊「科學」（Science），共同作者蘇普倫（Geoffrey Supran）表示：「他們以驚人的準確性和技術模擬預測全球暖化，偏偏公司接下來數十年都在否認這精確的氣候科學。」

埃克森美孚公司1999年由埃克森（Exxon）和美孚（Mobil）合併組成，多年來被控早在數十年前就知道全球暖化的威脅。

新聞媒體「氣候內幕新聞」（Inside Climate News）與「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）2015年率先揭露，埃克森美孚長久以來都知道氣候變遷是真的，而且是人類活動造成。

這家公司在美國是多起訴訟的目標，有些官司正在進行，環保人士發起名為「埃克森早知道」（Exxon Knew）的運動，歐洲議會和美國國會都曾針對這頭石油巨獸舉行聽證會。

蘇普倫談到他在哈佛大學（Harvard University）做的研究時說：「我將此視為『埃克森早知道2.0』。」

他告訴法新社，這項研究首度將埃克森美孚自家科學家的研究結果，拿來和其他氣候研究人員當時所知及後來發生的情況相比對。

蘇普倫說：「他們數十年前並非只是隱約知道全球暖化相關情況。他們知道的和獨立、學術及政府科學家一樣多，可以這樣說，他們當時所知的一切足以開始採取行動並警告公眾。」

蘇普倫目前在邁阿密大學任教，他說，他和來自哈佛與德國波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的研究共同作者分析了埃克森美孚先前從未經細閱的非公開圖表和表格。

他說：「我們已從對他們所知內容的定性理解，轉變為定量統計上的精確理解。我們的分析確定了埃克森美孚所知道的情況，而且真的給出數字。」

研究人員分析埃克森美孚科學家在1977年到2002年製作的32份內部文件，以及他們撰寫或合著的72份經同儕審查的科學刊文。

這些文件包含16項與大氣溫室氣體濃度上升相關的全球平均溫度預測。

研究指出：「整體來說，埃克森美孚的全球暖化預測路徑與隨後觀察到的溫度升高密切相關。」16項預測中有10項「與歷史觀察結果一致」，2項預測比觀測到的溫度高，4項預測低於觀測值。

平均而言，埃克森美孚的科學家預測平均每10年升溫攝氏0.2度，相當於目前的速度。

然而，埃克森美孚的高層卻一直駁斥氣候警告。

1999年時任執行長芮孟（Lee Raymond）說：「預測結果是根據完全未經證明的氣候模型，或更多時候是純猜測。」接班的提勒森（Rex Tillerson）也在2013年稱氣候模型「不足以採信」。

美聯社報導，埃克森美孚發言人史皮特勒（Todd Spitler）說，公司對氣候科學的理解與更廣泛的科學界一起發展，在氣候科學領域40年的研究產生超過150篇論文，包括50份經同儕審查的刊文。

史皮特勒在電子郵件聲明中說：「這個問題近年來多次出現，每次我們的回答都一樣：那些談論『埃克森早知道』怎樣的人，他們的結論是錯的。」

「一些人將用意良善的內部政策辯論說成是公司企圖宣傳不實訊息的行動，藉此歪曲事實和埃克森美孚在氣候科學方面的立場，以及公司對有效政策解決方案的支持。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120113