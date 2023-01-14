洛杉磯春節祈福熱門去處 西來寺復辦新年活動
（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）農曆春節將近，台灣佛光山寺的美國分院西來寺今天宣布，恢復往年動輒吸引數萬人參加的新年祈福活動，走出過去兩年受到疫情影響的陰霾。
佛光山西來寺位在洛杉磯郊區的哈仙達崗（Hacienda Heights）是南加州亞裔族群、佛教徒經常造訪的寺廟。每年農曆春節展示花燈，舉行文化表演節目，吸引成千上萬人潮。但過去兩年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，前年停辦、去年規模限縮。
西來寺住持慧東法師今天與洛杉磯郡警察局的轄區分隊長芮克特（Rick Rector）舉行記者會，宣布除夕夜的祈福儀式、春節期間的燈會展示與一系列民俗藝文表演。
慧東法師表示，過去這幾年，世界先有COVID-19疫情、後有戰爭衝突，他引用佛光山星雲法師的話鼓勵信眾，面對變局，保持一顆仁厚、慈悲的心，生活環境自然變得和順、美好。
西來寺的廣場上設置了兔年主題燈和星雲法師提字的新年祝福「仁和安康，富樂吉祥」。
洛杉磯郡警局在當地的分隊長芮克特率多名員警共同出席記者會。西來寺位於山坡上，每年新春活動吸引上萬人潮，寺方安排接駁車，往返山下停車場之外，更與警方合作，協助疏導交通。
芮克特向中央社記者表示，身為地方的執法人員，很榮幸跟西來寺合作，協助當地社區每年的重要大事，更值得高興的是，相較於先前兩年疫情下的困難，今年終於能夠與社區的人們面對面交談，而不是透過視訊。
來自越南的加州居民Thanh與幾個姊妹穿著越南傳統服飾，在廣場上的新年裝飾前拍照。Thanh向中央社記者解釋，越南的過年習俗中，大年初一向父母長輩拜年祈福之後，家人親友會一起到廟裡，為新的一年祈求好運。
Thanh趁著農曆春節前一週週末，與姊妹穿上新年服飾，在西來寺的新年布置前合影，提前感受新年氣氛。（編輯：高照芬）1120114
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。