洛杉磯春節祈福熱門去處 西來寺復辦新年活動

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位在洛杉磯近郊的佛光山西來寺13日公布農曆春節布置，越南裔加州居民Thanh（左1）與朋友穿著越南傳統服飾，在兔年花燈前提前感受新年氣氛。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月14日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）農曆春節將近，台灣佛光山寺的美國分院西來寺今天宣布，恢復往年動輒吸引數萬人參加的新年祈福活動，走出過去兩年受到疫情影響的陰霾。

佛光山西來寺位在洛杉磯郊區的哈仙達崗（Hacienda Heights）是南加州亞裔族群、佛教徒經常造訪的寺廟。每年農曆春節展示花燈，舉行文化表演節目，吸引成千上萬人潮。但過去兩年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，前年停辦、去年規模限縮。

西來寺住持慧東法師今天與洛杉磯郡警察局的轄區分隊長芮克特（Rick Rector）舉行記者會，宣布除夕夜的祈福儀式、春節期間的燈會展示與一系列民俗藝文表演。

慧東法師表示，過去這幾年，世界先有COVID-19疫情、後有戰爭衝突，他引用佛光山星雲法師的話鼓勵信眾，面對變局，保持一顆仁厚、慈悲的心，生活環境自然變得和順、美好。

西來寺的廣場上設置了兔年主題燈和星雲法師提字的新年祝福「仁和安康，富樂吉祥」。

洛杉磯郡警局在當地的分隊長芮克特率多名員警共同出席記者會。西來寺位於山坡上，每年新春活動吸引上萬人潮，寺方安排接駁車，往返山下停車場之外，更與警方合作，協助疏導交通。

芮克特向中央社記者表示，身為地方的執法人員，很榮幸跟西來寺合作，協助當地社區每年的重要大事，更值得高興的是，相較於先前兩年疫情下的困難，今年終於能夠與社區的人們面對面交談，而不是透過視訊。

來自越南的加州居民Thanh與幾個姊妹穿著越南傳統服飾，在廣場上的新年裝飾前拍照。Thanh向中央社記者解釋，越南的過年習俗中，大年初一向父母長輩拜年祈福之後，家人親友會一起到廟裡，為新的一年祈求好運。

Thanh趁著農曆春節前一週週末，與姊妹穿上新年服飾，在西來寺的新年布置前合影，提前感受新年氣氛。（編輯：高照芬）1120114

大洛杉磯地區的佛光山西來寺13日宣布恢復春節祈福活動，預計吸引上萬人潮，洛杉磯郡警察局在轄區分隊長芮克特（Rick Rector）指揮下，將出動警力疏導交通。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月14日

大洛杉磯地區的佛光山西來寺住持慧東法師（圖）13日宣布，春節活動歷經疫情取消後，今年恢復舉辦。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月14日

台灣佛光山寺在美國南加州的分院西來寺是大洛杉磯地區亞裔族群與佛教徒將常造訪的寺廟。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月14日