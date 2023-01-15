拜岸會後未舉行聯合記者會 日方強調岸田獲禮遇

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本首相岸田文雄此行訪美在白宮跟美國總統拜登舉行領袖會談，會後並未舉行聯合記者會。日方人士強調，從拜登到白宮玄關親迎岸田等可看出，岸田此行獲美方各項禮遇。

日本共同社報導，日本內閣官房副長官木原誠二向隨行的日本記者說明有關日美領袖會談時強調，「岸田首相受到美國方面給予各項禮遇」。

木原說，從拜登親自到白宮玄關迎接岸田，然後兩人一同穿過能看到庭院的走廊前往會談會場就可以看出。

木原說，拜登政府在面對與其他國家領袖舉行會談時，一般都是由負責禮賓的官員出面迎接，很少由拜登親自出面。而在會談前，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）邀岸田赴副總統公邸進行早餐會，也是岸田獲禮遇的其中一項根據。

讀賣新聞報導，日本時間1月14日的日美領袖會談結束後，雙方並未舉行聯合記者會，有看法指出，白宮這次對舉行聯合記者會態度消極的理由，可能跟拜登過去習慣性失言有關。

美方這次僅開放媒體在會談前採訪，結果美國媒體都針對拜登涉入的機密文件問題提問，最後在拜登未回應下，所有媒體被請離會場。

回顧日本前首相菅義偉2021年4月訪美時，曾在會談後跟拜登舉行聯合記者會，有看法指出拜登這次對岸田的因應有所落差。日本外務省相關人士說，當年舉行聯合記者會，跟菅義偉是拜登政府上台後首位訪美的外國領袖有關。

日本經濟新聞報導，岸田與拜登結束約兩小時會談後並未舉行聯合記者會。由於領袖會談後雙方連袂出席記者會的案例很多，所以有看法指出拜登是想避免接受記者詢問有關機密文件的問題。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120115