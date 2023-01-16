駐印度代表處與印媒合辦大型古董車展

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（中央社台北16日電）為促進對新南向國家文化與觀光交流，增進印度民眾對台灣了解，駐印度代表葛葆萱昨天偕員眷參加印度主流媒體主辦的古董車展，推展台灣在印度正面形象。

「政治家報社慶暨第56屆古董車展」（Statesman’s Foundation Day and the 56th Statesman Vintage & Classic Car Rally）在新德里舉行，這也是駐印度代表處首度與印度「政治家報」（Statesman）合辦大型戶外活動。

這場活動除展示來自印度各地170餘輛勞斯萊斯、賓利、奧斯摩比及布加迪等珍貴古董車外，並有印度樂團表演，與民眾互動同樂。

駐印度代表處在會場設置大型台灣觀光看板，推廣台灣文化、觀光與特色美食等，增進印度民眾對台灣的認識與友好，吸引千餘名印度民眾參與。

葛葆萱向採訪記者表示，台印度雙邊交流互動密切友好，雙邊合作前景可說是史上最佳，印度是台灣第16大貿易夥伴，彼此無論在貿易、科技、醫療、產業及語言學習等領域，相輔相成的趨勢漸趨明顯。

他補充，印度為佛教發源地，佛教則為台灣人民重要信仰，雙方在文化觀光及與宗教交流上潛力無限，盼此次活動能為台印度民眾增進友誼，帶動雙方各領域交往。

印度「政治家報」並在活動特刊上刊載「Taiwan the Heart of Asia」觀光特輯，台北101、故宮博物院、士林夜市及天燈文化等紛紛入鏡，展現台灣的熱情友善與美食觀光。

台灣去年10月13日起開放國門，此次駐印度代表處與「政治家報」合辦大型戶外活動，透過印度媒體影響力，推展台灣正面形象，以吸引更多印度旅客赴台旅遊。（編輯：高照芬）1120116