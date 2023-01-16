吳釗燮：中國正在備戰 台灣不懼[影]

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（中央社記者程愛芬溫哥華15日專電）外交部長吳釗燮接受加拿大廣播公司（CBC）訪問，指出中國借鏡俄羅斯侵略烏克蘭遭受的挫敗經驗，強化自己的不足，為未來入侵台灣做準備。

CBC主播巴頓（Rosemary Barton）今天詢問吳釗燮對於中國頻頻對台灣侵擾，1月8日軍演又有28架共機越過海峽中線，如何看待台海緊張情勢？吳釗燮說：「中國從烏克蘭戰爭中記取了俄羅斯軍隊的弱點，他們正在強化自己，為未來日後侵略台灣做準備。」

吳釗燮強調：「這個經驗教訓並非正確，因為戰爭意味著破壞，戰爭的後果也會讓中國嚴重受傷。 」

吳釗燮說，台灣深受烏克蘭全民堅定抵抗侵略的決心所啟發，此信念乃決定戰爭走向的關鍵，將借鏡烏克蘭以小搏大的戰略，有效擊退俄羅斯軍事強權：台灣持續加強與其他民主國家的聯繫，爭取國際社會支持。

吳釗燮對CBC說，台灣積極提升戰力，但絕對不想要與中國開戰。

影片來源：CBC News

過去一星期，德國、立陶宛和西班牙國會議員陸續訪問台灣，中國則再度以軍事演習的方法恫嚇台灣。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示，渥太華對中國在台灣海峽的威脅行動感到擔憂。她說：「加拿大將擴大在印太地區的參與度，正在與盟國合作並增加實質性接觸。」

曾於美國歐巴馬政府時擔任全球事務主任的布魯恩（Brett Bruen）表示，中國國家主席習近平可能會選擇小規模入侵台灣，以轉移內部的壓力。

布魯恩說：「習近平在國內承受著巨大的壓力，如果他想固穩權力，可能試圖對台灣發動小規模侵略行動。」

加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）也發出警告，指習近平的野心令人不安，台海可能出現戰火。「我們必須做好準備，為即將到來的一切做好準備，我們不能太天真。」

去年11月底加拿大發布「印太戰略」，明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，並強調反對任何威脅台海、東海及南海現狀的片面行徑。戰略報告多處提及台灣，指出加拿大將持續深化台加關係。

吳釗燮對CBC表示，樂見台灣被納入「印太戰略」中，台加的合作範圍非常多元，如今台灣與加拿大已順利完成「台加投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論，將準備啟動正式談判；也期盼加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（編輯：高照芬）1120116