華爾街日報：迷因股天王籲阿里巴巴擴大庫藏股計畫

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）知情人士透露，被譽為迷因股天王的知名投資人柯恩（Ryan Cohen）已持有價值數億美元的阿里巴巴股票，並私下推動這家中國電商擴大實施庫藏股計畫。

「華爾街日報」報導，柯恩因掀起電玩零售商GameStop等迷因股跟風熱潮，而被稱為迷因股天王。知情人士說，他在去年下半年增持阿里巴巴集團持股。

儘管相較於阿里巴巴近3000億美元市值，柯恩的持股顯得微不足道，但他在散戶投資人中擁有呼風喚雨的本事，影響力仍不容小覷。

柯恩淨資產超過25億美元，個人持有蘋果公司（Apple）、富國銀行（Wells Fargo）和花旗集團等股票投資組合。上述人士說，柯恩去年8月首度聯繫阿里巴巴董事會，表達他對阿里巴巴股票被嚴重低估的看法。他相信，阿里巴巴未來5年內，或可實現營收兩位數和自由現金流量近20%的成長。

阿里巴巴股價如今已從去年10月創下的多年低點攀漲約67%，阿里巴巴ADR（美國存託憑證）13日收在117.01美元，但仍遠低於2000年底在疫情爆發初期創下的逾300美元高峰。

在疫情衝擊下，中國消費者信心低迷，加上當局對科技業的打壓，阿里巴巴關係企業螞蟻集團取消於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO）計畫，阿里巴巴股價深受打擊。

報導說，在與柯恩初步溝通過後，阿里巴巴去年11月宣布董事會同意將公司股票回購計畫擴大150億美元至400億美元，並將期限延長至2025年3月。

阿里巴巴表示 ，截至去年11月16日，已按原有的庫藏股計畫回購大約180億美元股票。

知情人士說，柯恩向阿里巴巴董事會提議，股票回購計畫的規模或可再增加200億美元，達到約600億美元。柯恩還說，阿里巴巴可將蘋果公司做為借鏡。

柯恩持有價值逾8億美元蘋果股票，自2012年以來，這家iPhone製造商已回購數千億美元股票，而其股價正一路攀升。

柯恩最近幾個月公開表示看好中國經濟，靠創立寵物用品電商平台Chewy起家的他去年6月在推文中說自己「對中國深深著迷」，最近還出版一本童書，講述父親前往中國做生意的故事。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1100117