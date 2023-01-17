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尼泊爾墜機 出動無人機尋找最後2具遺體

2023/1/17 16:24
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（中央社加德滿都17日綜合外電報導）搜救人員今天出動無人機，並在尼泊爾西部200公尺深的峽谷引繩而下，尋找2名仍下落不明的乘客。尼泊爾日前發生30年來最慘重客機墜毀事故，造成至少70人喪生。

路透社報導，雪人航空（Yeti Airlines）載有72人的ATR 72渦輪螺旋槳客機15日在降落前墜毀，當時天氣晴朗，複雜的地形和惡劣的天氣阻礙在觀光勝地波卡拉（Pokhara）附近進行的救援工作。

參與救援的波卡拉警察告訴路透社：「這裡現在有濃霧。我們正在派遣搜救人員使用繩索進入峽谷。部分著火的飛機殘骸墜落峽谷。」

搜救人員昨天又發現2具屍體，後來因為光線不足，取消搜索工作。

警官表示：「乘客當中有孩子，有些人可能被燒死，遺體可能找不到了，但我們會繼續尋找他們。」

電視頻道播放的畫面顯示，部分罹難者親屬泣不成聲。他們在波卡拉一家醫院外等待親人的遺體進行解剖。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120117

#波卡拉
#路透社
#尼泊爾
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