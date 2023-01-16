尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

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（中央社加德滿都16日綜合外電報導）尼泊爾雪人航空班機15日失事，副機師哈蒂瓦達2010年時追隨4年前墜機身亡的丈夫腳步，加入雪人航空成為飛機駕駛，不料夫妻相隔16年雙雙在墜機事故中殞命。

44歲哈蒂瓦達（Anju Khatiwada）擔任副機師的尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）國內線班機昨天從尼泊爾首都加德滿都起飛，接近波卡拉（Pokhara）時墜毀，造成至少68人罹難，釀成尼泊爾30年來最致命空難。機上搭載72人，仍有4人失蹤。

雪人航空發言人巴爾陶拉（Sudarshan Bartaula）告訴路透社，哈蒂瓦達的丈夫博卡瑞爾（Dipak Pokhrel）2006年駕駛雪人航空一架孿生水獺式（Twin Otter）飛機在朱姆拉（Jumla）墜機身亡。「她拿了丈夫身故的保險金接受飛行訓練。」

巴爾陶拉指出，哈蒂瓦達有超過6400小時飛行經驗，先前就曾執飛這條熱門旅遊路線，從加德滿都飛往尼泊爾第二大城波卡拉。

失事班機的機長是有超過2萬1900小時飛行經驗的卡瑪（Kamal K.C），他的遺體已被尋獲並確認身分。

巴爾陶拉表示，哈蒂瓦達的遺體尚未被確認身分，但她恐也不幸遇難。

與哈蒂瓦達有私交的一名雪人航空人員表示：「週日，她和一名教師駕駛員一起駕駛這架飛機，這是航空公司的標準程序。」他因為未獲授權對媒體發言而要求不具名。

他表示：「她總是準備好要執行任何任務，先前也曾飛過波卡拉。」

路透社無法立即連繫上哈蒂瓦達的親屬。

根據目擊者證詞與發布於社群媒體的影片，這架ATR 72飛機先是在空中翻轉，隨後墜毀於波卡拉機場附近的峽谷，起火燃燒。

俗稱黑盒子的座艙語音紀錄器與飛航紀錄器今天已經尋獲，或許有助調查人員判斷這架飛機為何在晴朗的天氣墜毀。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120116