尼泊爾空難續搜4失蹤者 官員坦言幾無生還機率

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尼泊爾雪人航空客機15日墜毀，搜救人員和大批民眾聚集在飛機殘骸的周遭。（Sagar Raj Timilsina/Handout via 路透社）

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（中央社尼泊爾波卡拉16日綜合外電報導）尼泊爾官員表示，在尼泊爾發生30年來死亡人數最多的一起空難後，救難隊今天恢復搜尋，企圖找到目前仍失蹤的4名乘客。但官員坦言，這些人倖存的機率可說是零。

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架上面載有72人的ATR 72飛機，昨天在晴空萬里的好天氣中，於預定降落時間的幾分鐘前墜毀在觀光聖地波卡拉（Pokhara）。救難隊已經找到當中68人的遺體。

那架班機從尼泊爾首都加德滿都起飛，預定前往波卡拉。機上有57名尼泊爾人、5名印度人、4名俄羅斯人、2名韓國人，以及來自阿根廷、愛爾蘭、澳洲和法國的乘客各1人。波卡拉是旅客要前往風景秀麗的安納布爾納峰（Annapurna）門戶。

波卡拉警官阿傑（Ajay K.C.）表示，昨天因為天色昏暗而暫停的搜救行動，今天已經恢復進行。

他告訴路透社：「我們將從峽谷中運出5具遺體，並持續搜尋仍然失蹤的4人。」

他表示，其他63具遺體已經被送到醫院。

尼泊爾高階地方官員巴哈杜（Tek Bahadur KC）則告訴法新社：「我們正在搜尋另外4具遺體，我們應該要繼續找，直到找到。我們祈禱奇蹟出現，但並無找到任何生還者的希望。」

尼泊爾民航當局發言人尼魯拉（Jagannath Niroula）表示，救難隊在搜尋生還者的同時，也在尋找那架飛機的黑盒子，包括駕駛艙通話紀錄器和飛行資料紀錄器。

尼泊爾政府已經宣布今天是國殤日，並已成立一個小組，來調查這起空難及提出避免未來再發生類似事件的措施建議。

當局表示，在確認死者的身分及驗屍後，遺體將會交給家屬。

2000年以來，尼泊爾已經有近350人死於飛機或直升機的墜機意外。全球最高的14座山當中，包括聖母峰（Everest）在內有8座位於尼泊爾，當地氣候若驟變，可能會成為危險的環境。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1120116