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尼泊爾30年來最慘空難至少68死 當局找到黑盒子

2023/1/16 21:19
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（中央社加德滿都16日綜合外電報導）尼泊爾昨天發生30年來最慘重客機墜毀事故，至少導致68人喪生。當地官員表示，搜尋人員今天找到了座艙語音紀錄器及飛航資料紀錄器，也就是俗稱的「黑盒子」。

路透社報導，尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架載有72人的ATR 72飛機，昨天在晴空萬里的好天氣中，於預定降落時間的幾分鐘前墜毀在觀光勝地波卡拉（Pokhara），黑盒子上的資料可能有助調查人員研判肇因。

尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）機場官員斯陶拉（Teknath Sitaula）今天告訴路透社，兩台紀錄器皆狀況良好，將依據製造商建議送去分析。

這場墜機事故迄今已逾24小時，搜尋人員在陰天及能見度低情況下，於一處河谷苦尋下落不明的乘客，目前已尋獲68具屍體。

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這架飛機是預定從加德滿都飛往波卡拉的航班，機上載有57名尼泊爾人、5名印度人、4名俄羅斯人和2名韓國人，以及阿根廷、愛爾蘭、澳洲及法國乘客各1人，而波卡拉是通往風景秀麗安納布爾納（Annapurna）山脈的門戶。

波卡拉警官阿傑（Ajay K.C.）表示，昨天因為天色昏暗而暫停的搜救行動已經恢復。他告訴路透社：「我們將搜尋依然下落不明的最後4人。現在是陰天…導致搜尋發生困難。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120116

#路透社
#尼泊爾
#波卡拉
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