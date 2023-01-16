多變高山天候與機齡老舊 尼泊爾飛安致命傷

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（中央社加德滿都16日綜合外電報導）尼泊爾一架從加德滿都起飛的螺旋槳客機在抵達觀光城鎮波卡拉前墜毀，機上72人15人是外籍，已知68人罹難。多變的高山天候、機齡老舊等都是尼泊爾飛安的不利因素。

「紐約時報」報導，出事的是一架尼泊爾國內雪人航空（Yeti Airlines）、機齡超過15年的ATR72型雙發動機螺旋槳客機，航程從首都加德滿都飛往波卡拉（Pokhara）約30分鐘。風景如畫的波卡拉是喜馬拉雅山安納布爾納峰（Mount Annapurna）附近的度假熱點。

墜機地點卡斯基（Kaski）縣縣長巴哈杜（Tek Bahadur KC）表示，由於空難現場濃煙密布且飛機墜入一處河谷，救援人員花很大一番功夫才到達當地。有關單位動員數百名軍、警和當地民間團體組成搜救隊赴空難現場，失事班機斷成3大截。

尼泊爾民航局表示，班機上68名乘客裡53人是尼泊爾人、5名印度人、4名俄國人、2名韓國人，澳洲、法國、阿根廷、愛爾蘭人各一；4名機組員都是尼泊爾本國籍。尼泊爾民航局已在官方推特公布所有乘客姓名。

許多尼泊爾人仰賴小型、雙發動機客機赴偏遠地區，這類小型航班近年也屢傳失事。能見度不佳、多山地形導致天候條件易出現驟變、機齡老舊等都是尼泊爾飛安的不利因素。

航空公司發言人表示，班機原訂降落於新啟用的波卡拉國際機場，飛機在快要抵達機場前迫降於塞提河（Seti River）附近的河谷。

「華爾街日報」報導，ATR72型客機是空中巴士和義大利的李奧納多（Leonardo）公司共同研製。空巴方面在聲明裡表示，他們獲報這次尼泊爾空難的機型為ATR72-500。

尼泊爾民航局表示，航班編號YT-691的這架失事班機是當地時間15日上午10時32分從首都加德滿都起飛，飛到目的地波卡拉航程約30分鐘。飛機最後一次與波卡拉機場塔台通話的時間是上午10時50分。

飛航追蹤網站Flightradar24顯示，失事班機機齡超過15年，機上裝備的是舊型應答機，相關數據恐已不可靠。Flightradar24在一則推文裡聲稱，失事班機的應答機於10時50分停發飛機位置數據，但塔台收到班機應答機最後一次信號卻是10時57分。

波卡拉是一處相當受觀光客喜愛的湖濱城鎮，許多人會專程前往當地健行或做瑜珈。尼泊爾經濟高度仰賴觀光，據世界銀行（World Bank）統計，觀光業佔尼泊爾國民生產毛額（GDP）6.7%，2019年時觀光業能提供尼國100多萬個就業機會。

尼泊爾政府已責成一個由退休官員與飛安專家組成的5人調查委員會釐清空難原因並提出改善建議，預計45天後提出初步報告。

全世界最高的14座山峰裡有8座在尼泊爾境內，包括世界最高的聖母峰，高山惡劣的天候條件常成為當地空難的禍首之一。（譯者：陳亦偉）1120116