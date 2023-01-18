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季辛吉立場逆轉 確認烏克蘭加入北約正當性

2023/1/18 19:53（1/18 20:36 更新）
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（中央社瑞士達沃斯17日綜合外電報導）美國政壇耆老季辛吉今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，再也沒有理由不讓基輔申請加入北大西洋公約組織（NATO）。烏克蘭長久以來希望加入北約，季辛吉過去一直持反對立場。

99歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）連月來倡議烏克蘭戰爭停火。季辛吉是現實政治的支持者者，他提議停火實質上就是接受俄羅斯之前的軍事斬獲。

不過，季辛吉以視訊方式在達沃斯的世界經濟論壇發表演說表示，讓烏克蘭取得北約會籍將是「恰如其分」。

「在爆發這場戰爭前，我反對讓烏克蘭加入北約，因為我擔心這會觸發我們現在所看到的一模一樣過程。」

季辛吉指出：「如今情況已發展到這樣的地步，在這些情況下要烏克蘭保持中立，已經沒有意義。」季辛吉背後的書架上有一幅美國前總統尼克森（Richard Nixon）的照片，他曾在尼克森政府時期擔任國務卿。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）過去曾說烏克蘭爭取加入北約，對莫斯科來說是一大威脅。這正是蒲亭去年2月24日派兵攻打烏克蘭的理由。

季辛吉上月在英國保守派雜誌「觀察者」（The Spectator）撰文，將烏克蘭戰爭和1914年列強無意間將衝突升高為世界大戰，相提並論。

季辛吉呼籲俄烏雙方停火，俄國撤退至侵略前的界線，但繼續留在烏東和俄國2014年併吞的克里米亞半島，這些土地的歸屬之後可再磋商。

季辛吉在視訊演說中指出，「避免（烏克蘭）戰爭淪為對抗俄羅斯本身的戰爭」，同時要「給俄羅斯重返國際社會的機會」，這非常重要。

季辛吉相信，過去曾遭俄國占領的國家對此不無疑慮，但避免擁核大國俄國發生動盪非常重要。

他指出，透過外交過程的方式有助於莫斯科重新評估俄羅斯本身的歷史地位，其間混合著對於歐洲文化的喜愛以及對於遭歐洲統治的恐懼。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120118

#季辛吉
#北約
#烏克蘭
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