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俄最新核動力潛艦航向北極基地 可攜16枚核彈

2023/1/18 15:03（1/18 16:04 更新）
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俄羅斯官媒塔斯社17日報導，俄羅斯海軍最新核動力彈道飛彈潛艦蘇沃洛夫大元帥號從北德文斯克出發，前往北方艦隊的一處臨時基地。（中央社製圖）
俄羅斯官媒塔斯社17日報導，俄羅斯海軍最新核動力彈道飛彈潛艦蘇沃洛夫大元帥號從北德文斯克出發，前往北方艦隊的一處臨時基地。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯官媒塔斯社今天報導，俄羅斯海軍最新核動力彈道飛彈潛艦蘇沃洛夫大元帥號正駛往位在北極的北方艦隊臨時基地。這艘潛艦最多可攜帶16枚俄羅斯狼牙棒核子洲際彈道飛彈。

塔斯社引述未具名的國防消息人士報導，這艘巡航潛艦最近已開始從塞夫梅許（Sevmash）造船廠所在的北德文斯克（Severodvinsk）出發，前往北方艦隊（Northern Fleet）的一處臨時基地。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2022年底已正式將這艘戰略潛艦納入俄羅斯海軍編制。

這艘潛艦最終將加入俄羅斯太平洋艦隊（Pacific Fleet），提升其核動力潛艦戰力，並預定今夏移轉到堪察加半島（Kamchatka Peninsula）里巴奇（Rybachiy）潛艦基地。

俄羅斯媒體曾指出，蘇沃洛夫大元帥號（Generalissimo Suvorov）是俄羅斯第6艘北極風級（Borei-class）較小型且更隱密的潛艦，最多可攜帶16枚俄羅斯狼牙棒（Bulava）核子洲際彈道飛彈，每枚都能攜帶不只一個核彈頭。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1120118

#俄羅斯
#塔斯社
#俄羅斯海軍
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