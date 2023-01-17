美副國務卿訪烏重申承諾 俄防長前線鼓舞作戰部隊

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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古視察對烏克蘭作戰部隊的司令部，訓勉官兵「盡力使勝利日提前到來」。與此同時，美國副國務卿雪蔓訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基保證華府的「堅定承諾」。

●俄防長視察攻烏部隊 扶植當局稱掌控蘇勒答爾

俄羅斯國防部今天表示，蕭依古（Sergei Shoigu）在未公開地點的東方集團軍司令部聽取戰況簡報，也聽取部隊指揮官有關「戰鬥任務進展」的報告。在隨聲明發布的影片中可以看到俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），他近來被賦予直接指揮前線部隊的任務。

俄軍扶植的烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）政府今天重申先前說法，指稱鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）已在俄軍控制下。俄方13日即表示控制蘇勒答爾，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再宣稱，蘇勒答爾等烏東市鎮的戰鬥仍在進行。

●美副國務卿率團訪基輔 重申對烏克蘭堅定承諾

美國國務院表示，雪蔓（Wendy Sherman）16日率代表團前往基輔，討論提供援助以加強烏克蘭的安全態勢、改善烏克蘭經濟，並探討與美國發展持久雙邊貿易夥伴關係的方法，訪團與澤倫斯基、總統府成員和國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）等高階官員見面。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，這趟訪問的目的是「重申美國對烏克蘭以及對烏克蘭抵禦俄羅斯無端入侵的堅定承諾」。

●烏軍人抵美受訓 學習操作愛國者飛彈系統

美國陸軍防空砲兵學校（US Army Air Defense Artillery School）的金恩（Curtis King）上校16日在上傳至推特的影片中說道，烏克蘭軍方人員15日晚間抵達奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill），要在美國陸軍防空砲兵學校受訓。

華府於去年底承諾向烏克蘭提供愛國者飛彈防禦系統，以協助抵禦俄國持續不斷的空襲。金恩沒有透露奧克拉荷馬州有多少烏克蘭軍人，但美國國防部本月稍早指出，會有90至100人前往美國，在持續數個月課程中學習如何操作和維護愛國者防空系統。

●俄軍彈襲烏公寓44死 搜救工作結束

烏克蘭軍方指出，14日擊中烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）公寓的是一枚X-22俄國飛彈。當局指出，「1月17日下午1時，第聶伯羅巿飛彈襲擊現場的搜救工作宣告結束」，有20人依舊未被尋獲，而44名死者中有5人是孩童，39人從瓦礫堆中救出，總計79人受傷。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責這起事件可能構成戰爭罪。古特瑞斯的發言人崔布雷（Stephanie Tremblay）告訴記者：「第聶伯羅巿住宅建築14日晚間遇襲，為去年2月俄羅斯展開侵略以來的最致命攻擊之一。秘書長譴責這場攻擊，強調這是疑似違反戰爭法的又一案例。」（譯者：何宏儒）1120117