俄傭兵組織稱奪烏東礦城 首腦挾戰功博上位

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）蘇聯即將垮台時，他因為竊盜罪身陷囹圄；但現在，身為俄羅斯最大傭兵組織的創辦人，普里格津（Yevgeny Prigozhin）要靠他在烏克蘭立下的難得戰功，來贏得總統蒲亭青睞。

路透社報導，普里格津希望利用的是旗下傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）把烏軍趕出鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar）的戰果。俄羅斯在烏東歷經多場失敗後攻下蘇勒答爾，奪取烏東更多地區的計畫得以死灰復燃。

俄羅斯13日宣布攻下蘇勒答爾，但遭烏克蘭駁斥。

路透社無法立即證實情況。

61歲的普里格津表示，能打下蘇勒答爾，完全是瓦格納的功勞。

儘管克里姆林宮稱許在蘇勒答爾作戰者「絕對英勇無私的行動」，但俄國國防部13日最初是將勝利歸功於軍方空降部隊以及飛彈和砲兵部隊。

普里格津憤怒回應說，俄羅斯官員並未給予其部隊應有的功勞，「他們試圖竊取勝利…談論其他不知名人士，只為貶抑瓦格納的功績」。

數小時後，俄國國防部發表聲明「釐清」狀況，承認瓦格納戰士席捲了蘇勒答爾。

部分評論人員表示，普里格津有天可能獲任命為國防部長，但蒲亭傾向透過分治策略平衡派系，目前不太清楚這位來自聖彼得堡（St. Petersburg）的商人對蒲亭有多大影響。

克里姆林宮前顧問馬可夫（Sergey Markov）稱許這位剃光頭的傭兵首領是「新英雄」，「普里格津也有缺點，但我不會告訴你，因為普里格津和瓦格納現在是俄羅斯的國寶，他們正在成為勝利的象徵」。馬可夫還說，普里格津和瓦格納應該得到更多資源。

國營新聞頻道「今日俄羅斯」（RT）總編輯、與克里姆林宮關係密切的西蒙尼揚（Margarita Simonyan），感謝普里格津攻下蘇勒答爾。

蒲亭前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）則在部落格表示，為因應蒲亭萬一撤換長期盟友、現年67歲的國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），普里格津正在運作。

蒲亭表示，瓦格納不代表國家，沒有違反俄羅斯法律，並且有權在世界任何地方工作、促進其商業利益。1名軍事部落客把普里格津比作獲准在法外行動、以實現蒲亭目標的羅馬百夫長。

但俄羅斯聯邦安全局前官員葛金（Igor Girkin）表示，普里格津對手下的生命漠不關心，他嘲笑普里格津為占領他所說的「大村莊」而頒發獎章。葛金還說，俄國本週任命1位國防部長的盟友督軍對烏之戰，對普里格津是一大威脅。

葛金預測，新指揮官將試圖消除普里格津等批評者對國防部長的抵制，只有蒲亭直接插手才可能放過他，如果蒲亭不插手，「普里格津就會被被踢出政治和軍事舞台」。

普里格津曾在聖彼得堡經營水上餐廳，蒲亭曾去光顧，因此普里格津被西方媒體戲稱為「蒲亭的御廚」。

對普里格津而言，要爭取的很多，會失去的也不少。世局動盪之際，普里格津除了考慮自身的未來，還得考量瓦格納的商業利益。

政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「本質上他是商人，高度依賴與當局的關係，這個地位非常不堪一擊。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120116