末日鐘24日更新指針位置 俄烏戰爭將納入考量

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）代表頂尖科學家和安全專家對人類生存危險所作判斷的末日鐘（Doomsday Clock），即將在1月24日格林威治標準時間下午3時更新指針位置。

法新社報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）執行長布朗生（Rachel Bronson）今天宣布，將在1月24日當地時間上午10時（台灣時間晚間11時）宣布這個具有象徵性的時鐘上所指時間是否會有變動。

根據原子科學家公報形容，末日鐘「象徵著人類有多接近自我毀滅」。

時鐘的指針位置每年由該組織的科學與安全專家委員會，以及包括11位諾貝爾獎得主在內的贊助委員會決定。

原子科學家公報表示，就2023年而言，俄羅斯與烏克蘭的戰爭、生物威脅、核武擴散、持續的氣候變遷危機、由各國政府暗挺的傳播假資訊活動，以及破壞性技術都會被納入調整末日鐘的考量。

末日鐘的指針目前在距離午夜剩100秒位置。

末日鐘當初推出時，被設定在距離午夜還有7分鐘位置。

末日鐘距離毀滅最遠的時間點是在1991年冷戰結束後，當時距離午夜有17分鐘。

原子科學家公報在1945年由參與研發世界上第一批核武的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）科學家，包括愛因斯坦（Albert Einstein）、歐本海默（J Robert Oppenheimer）等人所創設。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120118