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俄防長視察攻烏部隊 扶植當局稱掌控蘇勒答爾

2023/1/17 19:33
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，部長蕭依古視察統領烏克蘭作戰部隊的司令部。烏東頓內茨克州的俄國扶植當局表示，俄軍已控制歷經激戰的蘇勒答爾鎮。

法新社報導，俄國國防部發表聲明說，蕭依古（Sergei Shoigu）在未公開地點的東方集團軍司令部，聽取司令的戰況簡報，也聽取部隊指揮官有關「戰鬥任務進展」的報告。

國防部並未透露司令部地點，但隨聲明發布了影片，顯示蕭依古與軍事指揮官召開面對面會議和視訊會談。影片中出現的人物包括參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），他近來被賦予直接指揮烏克蘭前線部隊的任務。

蕭依古在影片中對官兵頒獎並表示，「你們有尊嚴地服役，保衛我們的祖國，協助需要協助的人，並盡力使稱為勝利日的一天提前來到」。

路透社報導，俄軍扶植的頓內茨克州（Donetsk）政府今天重申先前說法，指稱鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）已在俄軍控制下。

當地政府在社群平台Telegram留言說：「在頓內茨克人民共和國土地上，俄軍解放了蘇勒答爾。」

俄方13日即表示控制了蘇勒答爾，但烏克蘭總統澤倫斯基隨後宣稱，蘇勒答爾等烏東市鎮的戰鬥仍在進行。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1120117

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