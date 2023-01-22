日本擬降級COVID-19等同流感 46%受訪者贊成

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本每日新聞今天公布最新民調，有關日本政府正檢討將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等級調降到等同季節性流感，46%受訪者表示贊成，高於反對的41%。

根據每日新聞1月21日及22日所做最新民調，從年齡層來看，50多歲以下受訪者是贊成降級高於反對，但60多歲以上受訪者則是反對高於贊成。

日本目前正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，從民調結果可以看出高齡人士對改變防疫等級感到不安。首相岸田文雄1月20日表明政府政策方針，預計今年春天時將降級COVID-19等同季節性流感。

有關日本政府為防疫強化對中國入境人士的邊境管控措施，52%受訪者認為「妥當」，甚至還有37%受訪者認為「應該更進一步強化」；只有7%受訪者認為「強化過頭」。

岸田文雄內閣支持率在這次民調為27%，跟上次在2022年12月17日及18日所做調查的25%差不多；這次內閣不支持率為66%，上次為69%。

這份民調採取手機簡訊功能搭配家用固定電話語音民調方式進行，總計獲得528件手機及531件固定電話的有效回覆。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120122