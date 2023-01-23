印度紀念獨立鬥士鮑斯 據信空難殞命台灣

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印度莫迪政府2022年9月在印度地標「印度門」的後方，為鮑斯立起一座高8.5公尺的花崗石雕像。中央社記者林行健新德里攝 112年1月23日

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（中央社記者林行健新德里23日專電）今天是印度獨立運動鬥士鮑斯126歲冥誕，印度總理莫迪特別在推特發文追思。鮑斯據信因空難而在台灣罹難，成為台灣與印度少有的歷史連結之一。

1897年1月23日，鮑斯（Netaji Subhash Chandra Bose）在印度北部大城加爾各答（Kolkata）出生，後來成為印度反抗英國殖民的重要領袖，與聖雄甘地、印度獨立後首任總理尼赫魯並稱「印度三傑」。

莫迪（Narendra Modi）今天在推特發文向鮑斯致敬，形容他對印度歷史的貢獻無可比擬，與殖民者英勇抗爭的事蹟將受到緬懷，「在他的思想影響下，我們將努力完成他對印度的願景。」

在印度地標「印度門」的後方，就擺著一座鮑斯的雕像，高8.5公尺，以花崗石製成。

與甘地的溫和路線不同，鮑斯在印度獨立運動中積極奔走海外，接收了德國與日本移交的印度戰俘，籌組印度國民軍打算從海外反攻印度。據信他於1945年8月自西貢搭日本轟炸機飛抵台灣，加油起飛後卻墜機，無緣看到印度獨立。

有關鮑斯在墜機後的情況，目前多是以日本方面的資料為主，稱他被送到一間軍醫院，也就是今天的台北市立聯合醫院和平院區；他在因嚴重灼傷而身亡後，遺體直接火化運到日本。

但部分印度專家對於他死於台灣的說法存疑，並提出種種陰謀論。時至今日，一些印度媒體作出相關報導時，也僅稱他是「在台失聯」或是「最後一次現身是在台灣」。（編輯：黃自強）1120123

鮑斯（圖）與甘地、印度獨立後首任總理尼赫魯並稱「印度三傑」。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）