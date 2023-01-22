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BBC紀錄片惹議 印度封鎖影片連結

2023/1/22 17:28
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（中央社記者林行健新德里22日專電）英國廣播公司（BBC）有關印度總理莫迪的最新紀錄片引發爭議，印度媒體報導，印度資訊暨廣播部已下令在印度運作的社群網站，封鎖此片的相關連結。

BBC紀錄片「印度：莫迪問題」（India: The Modi Question），內容涉及2002年印度古茶拉底省（Gujarat）的暴動以及地方政府的因應措施，當時莫迪（Narendra Modi）是古茶拉底省的首席部長，也就是俗稱的省長。

印度快報（The Indian Express）等多家印度媒體今天引述匿名官員說，資訊暨廣播部20日已動用緊急權力，下令YouTube和推特等社群網站封鎖這部紀錄片的連結，而YouTube和推特均已遵照指示辦理。

爭議紀錄片上集已於18日在英國播出，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）隔日形容這部紀錄片為「意在毀譽的宣傳品」，內容有欠公允且反映出殖民思維。

英國廣播公司是英國主要公共媒體機構，而英國曾殖民印度近100年的時間。

2002年古茶拉底省暴動源起於載有印度教朝聖者的列車失火，59名朝聖者受困車廂而喪生，激進印度教徒指稱火災與當地穆斯林有關，進而引爆兩教信徒之間的衝突，超過1000人死亡。

這部紀錄片引述英國政府檔案聲稱，古茶拉底省暴動帶有政治動機，意在「清洗印度教徒聚集區的穆斯林」，並指控莫迪與事件有直接關聯；印度最高法院指派的調查小組，數年前則已判定莫迪並未指使暴動，地方政府當時已盡到最大努力控制秩序。

印度執政黨印度人民黨（BJP）質疑BBC為何在事隔20多年後炒冷飯，反對陣營則譴責印度政府進行新聞審查及限制言論。

根據美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）最近發布的「全球領袖支持度追蹤」調查報告，莫迪以76%的民眾支持度居首，而印度將於2024年舉行國會大選。

作為聯邦議會制的國家，印度內閣官員及總理都將從國會的下議院議員當中產生。（編輯：黃自強）1120122

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